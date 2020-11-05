Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA?
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит?
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42
Видишь руку МИД РФ, шины и как Машка Захарова возле Белого дома раздаёт печенюшки проплаченным экстремистам из ККК и NRA?
Лавруха потянет такую операцию, денег у Путина хватит, мошонка выдержит?
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:13
Сейчас одна из причин задержек в подсчете - проверка каждого "специального бюллетеня" (provisional ballot). Например, его выдают челу, который явился на участок для голосования и по каким-то причинам его имя не нашли в своем реестре. Ему выдают этот provisional ballot и он им голосует. Этот бюллетень другого цвета и потом его легко отделить от остальных для перепроверки. Если лицо получило его неправомерно, голос не засчитывается. В некоторых штатах сейчас идет проверка десятков тысяч таких бюллетений.
Там, где разрыв между кандидатами незначительный, каждый из них особенно тщательно проверяют и осторожничают, чтобы не попасть в нехорошую историю. Провтыкаешь, там могут и посадить.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:21
Обращаю внимание на так понятное и близкое нам подушное голосование:
Байден - 50,5%
Трамп - 47,9%
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:25
Да конечно, как говорят Американци: They take their sweet-ass time!
Утомляют ожиданием.
Life is good.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:37
Выступил довольный Байден, типа, считаем каждый голос и сохраняем спокойствие.
Ждут выхода Трампа, говорят, злой и будет ругаться.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:52
По Аризоне будут данные в 5 утра по Киеву. Окончательный результат на несколько часов позже.
Но Аризону уже даже протрамповские ресурсы исключили из списков части и записали в актив Байдену и дают сейчас общий счет:
264-214
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:00
Тесла завершила сегодня +$17.11 +4.06%.
Спекули начали робко признавать победу Байдена.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:12
Байден сегодня идет в Пенсильвании с темпом 78% голосов.
В Джорджии отставание Байдена от Трампа сократилось всего до 9,5 тыщ голосов.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:14
От тому результи можна легко оскаржити в їх суді ( це не 60 на 40% як давали опитування)А там у трампа не даремно свої люди сидять, він усе наперед прорахував.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:23
Дело в том, что в федеральном суде можно обжаловать только те нарушения, которые аналогичны, характерны и системны для нескольких штатов. А какие-то конкретные нарушения на местах можно обжаловать только в суде штата.
Во-вторых, каких-то серьезных нарушений нет нигде. Сообщают лишь о мелких irregularities. Бюллетени могут пересчитать. Но только там, где разница менее 1%.
|