Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:05

Ukrainian написав: Тим не менш влада парламенту залишається в руках партіі трампа тобто щедрих стимулів скоріш за все байдену випросити не вдасться

А от локдауни робити це його повноваження і він пообіцяв усе робити за наукою.

Тому зима буде без стимулів зате з локдаунами. Тим не менш влада парламенту залишається в руках партіі трампа тобто щедрих стимулів скоріш за все байдену випросити не вдастьсяА от локдауни робити це його повноваження і він пообіцяв усе робити за наукою.Тому зима буде без стимулів зате з локдаунами.

Я думаю иначе. Рилиф пекидж просто перенесли на пост выборный период, чтобы не давать лишнее очко действующей власти. И сейчас его очень быстро примут в щедрой демократической редакции. Кроме того, Байден в своей программе пообещал 3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.Что касается локдауна по науке, то это обычная предвыборная ловушка для демократических социалистов, бездельников и велферистов, которые надеятся при Байдене зимовать, сидя дома на диване на шаровые деньги от феда. Победит Байден и наука вдруг скажет, что это все фигня и давай вперед, арбайтен.Мы еще не говорим о том, что такое Байден для нас. Ему уже не надо показывать на карте, где находится Украина. Не надо встречи с Путиным, чтобы тот рассказал ему про историю Украины и что это просто мятежная часть России. Не надо объяснять, чей Крым и что происходит на Донбассе и многое другое. Зеленому не придется рассказывать много об Украине, как решительно мы боремся с коррупцией, какие замечательные реформы мы проводим и т.д.Посмотрим как будет на самом деле.