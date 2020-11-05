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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:34

Только что выступил сильно потухший Трамп.
Начну с конца.
Он завершил свое выступление словами, что этот позор в Америке никогда не должен больше повториться, независимо от того, кто победит.
Рассказал о нарушениях. Перечислил много разных. Для нас ничего нового нет. Мы их все знаем, испытали на себе, привыкли, смирились.
Отметил главную технологию нашего підрахуя - сначала считаем голоса соперника, а потом запускаем необходимое количество своих бюллетений. Мы это прошли. Надо было приглашать советниками наших підрахуев и готовить контрмеры. Демократы работали по нашим схемам.
Отметил, что особенно цинично бесчинствовали демократические черти в рассадниках американской коррупции в Детройте и в Филадельфии.
К майдану не призывал.
Но у нас бы вышли без призыва.
Уходил с опущенной головой, согнувшись, как обессиливший старик ...
Вроде как обиделся, устал и смирился, что эра Трампа закончилась. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 03:09

В Джорджии преимущество Трампа сократилось до 3,5 тыщ голосов. Если Байден берет 61% оставшихся голосов, он победил. 80% оставшихся голосов в демократических графствах, 20% - в республиканских.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 03:18

  Libo написав:Только что выступил сильно потухший Трамп.
Начну с конца.
Он завершил свое выступление словами, что этот позор в Америке никогда не должен больше повториться, независимо от того, кто победит.
Рассказал о нарушениях. Перечислил много разных. Для нас ничего нового нет. Мы их все знаем, испытали на себе, привыкли, смирились.
Отметил главную технологию нашего підрахуя - сначала считаем голоса соперника, а потом запускаем необходимое количество своих бюллетений. Мы это прошли. Надо было приглашать советниками наших підрахуев и готовить контрмеры. Демократы работали по нашим схемам.
Отметил, что особенно цинично бесчинствовали демократические черти в рассадниках американской коррупции в Детройте и в Филадельфии.
К майдану не призывал.
Но у нас бы вышли без призыва.
Уходил с опущенной головой, согнувшись, как обессиливший старик ...
Вроде как обиделся, устал и смирился, что эра Трампа закончилась. :?

Только что слушал комментарии факт-чеккеров с CNN. Трамп на3.14здел с 3 короба, все как обычно. И сбежал не ответив ни на один вопрос. Давай досвидания, Трамп! Конкурс красоты Мисс-Ростов тебя ждет.
PS Х*р вы сможете в Штатах, где даже там, где побеждают демократы, они побеждают с перевесом в несколько процентов, заниматься такой х*рней. Не надо на всех натягивать украинские реалии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 03:22

  Libo написав:В Джорджии преимущество Трампа сократилось до 3,5 тыщ голосов. Если Байден берет 61% оставшихся голосов, он победил. 80% оставшихся голосов в демократических графствах, 20% - в республиканских.

Ну якщо байдена таки зроблять президентом, то привіт нові локдауни, побачимо як акції на другий локдаун відреагують.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 03:24

Re: Идеи для торговли на рынках США

Байдена "не зроблять" а изберут президентам. Роблять всіх разом - это в другой стране.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 03:36

  airmax78 написав:Байдена "не зроблять" а изберут президентам. Роблять всіх разом - это в другой стране.

Тим не менш влада парламенту залишається в руках партіі трампа тобто щедрих стимулів скоріш за все байдену випросити не вдасться
А от локдауни робити це його повноваження і він пообіцяв усе робити за наукою.
Тому зима буде без стимулів зате з локдаунами.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:05

  Ukrainian написав: Тим не менш влада парламенту залишається в руках партіі трампа тобто щедрих стимулів скоріш за все байдену випросити не вдасться
А от локдауни робити це його повноваження і він пообіцяв усе робити за наукою.
Тому зима буде без стимулів зате з локдаунами.


Я думаю иначе. Рилиф пекидж просто перенесли на пост выборный период, чтобы не давать лишнее очко действующей власти. И сейчас его очень быстро примут в щедрой демократической редакции. Кроме того, Байден в своей программе пообещал 3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
Что касается локдауна по науке, то это обычная предвыборная ловушка для демократических социалистов, бездельников и велферистов, которые надеятся при Байдене зимовать, сидя дома на диване на шаровые деньги от феда. Победит Байден и наука вдруг скажет, что это все фигня и давай вперед, арбайтен.
Мы еще не говорим о том, что такое Байден для нас. Ему уже не надо показывать на карте, где находится Украина. Не надо встречи с Путиным, чтобы тот рассказал ему про историю Украины и что это просто мятежная часть России. Не надо объяснять, чей Крым и что происходит на Донбассе и многое другое. Зеленому не придется рассказывать много об Украине, как решительно мы боремся с коррупцией, какие замечательные реформы мы проводим и т.д.
Посмотрим как будет на самом деле.
8) 8) 8)
Libo
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