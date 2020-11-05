Ukrainian написав:
А з якого дива республіканський парламент це повинен проголосувати? Наступні вибори через чотири довгих роки, задобрювати виборця не потрібно
Во-первых, палата представителей остается демократической, лишь в сенате легкое преимущество республиканцев.
Во-вторых, американский законодатель очень ответственен перед своим избирателем и народом. Тем более, соглашение о выделении помощи было достигнуто, вопрос был лишь в сумме помощи. И кстати, демократы настаивали резко ее увеличить. Появится шанс это продемонстрировать во власти...