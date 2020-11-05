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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:20

  Ukrainian написав:
  Libo написав:И сейчас его очень быстро примут в щедрой демократической редакции. Кроме того, Байден в своей программе пообещал 3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.


А з якого дива республіканський парламент це повинен проголосувати? Наступні вибори через чотири довгих роки, задобрювати виборця не потрібно


Во-первых, палата представителей остается демократической, лишь в сенате легкое преимущество республиканцев.
Во-вторых, американский законодатель очень ответственен перед своим избирателем и народом. Тем более, соглашение о выделении помощи было достигнуто, вопрос был лишь в сумме помощи. И кстати, демократы настаивали резко ее увеличить. Появится шанс это продемонстрировать во власти...
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:24

  Ukrainian написав: Байден готов продлить соглашение СНВ-3 с Россией о сокращении ядерных вооружений.


Я тоже за это.
Чем меньше гранат в руках дурной обезъяны, тем лучше нам всем. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:26

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:выделении помощи

Податкові надходження значно скоротились потрібно або піднімати податок корпорацій що байден обіцяв або займатись популізмом і друкувати гроші збільшуючи інфляційний тиск який рано чи пізно доведеться гасити
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 07:44

  Ukrainian написав:
  Libo написав:выделении помощи

Податкові надходження значно скоротились потрібно або піднімати податок корпорацій що байден обіцяв або займатись популізмом і друкувати гроші збільшуючи інфляційний тиск який рано чи пізно доведеться гасити

Правительство США гроші не друкує. Чтобы раздать трлн помощи, нужно этот самый доллар привлечь с рынка. А что нужно, чтобы доллар стал привлекательным? Необходимо, чтобы он укрепился. Причем значительно.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:59

В Джорджии Байден уже на 917 голосов обходит Трампа.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:50

Республиканцы скидываются на суды. Суммы пожертвований небольшие, особого энтузиазма и перспектив нет.
Для примера, иск в Джорджии. Суть. Один наблюдатель видел, как 53 бюллетеня для досрочного голосования, полученных уже после официального закрытия участка, якобы приобщили к остальным. Он не видел за кого именно, но предполагает, что за Байдена. Никаких подтверждений и свидетелей вброса нет. Судья отклонил этот иск.
И пока только подобные сомнительные иски. Никаких серьезных, системных и с ж/б фактами.
Для информации: Джорджия - республиканский штат. Губернатор и вся вертикаль - республиканцы.
Libo
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  #<1 ... 106107108109
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