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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:20
Ukrainian написав: Libo написав:
И сейчас его очень быстро примут в щедрой демократической редакции. Кроме того, Байден в своей программе пообещал 3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
А з якого дива республіканський парламент це повинен проголосувати? Наступні вибори через чотири довгих роки, задобрювати виборця не потрібно
Во-первых, палата представителей остается демократической, лишь в сенате легкое преимущество республиканцев.
Во-вторых, американский законодатель очень ответственен перед своим избирателем и народом. Тем более, соглашение о выделении помощи было достигнуто, вопрос был лишь в сумме помощи. И кстати, демократы настаивали резко ее увеличить. Появится шанс это продемонстрировать во власти...
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Libo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:24
Ukrainian написав:
Байден готов продлить соглашение СНВ-3 с Россией о сокращении ядерных вооружений.
Я тоже за это.
Чем меньше гранат в руках дурной обезъяны, тем лучше нам всем.
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Libo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:26
Libo написав:
выделении помощи
Податкові надходження значно скоротились потрібно або піднімати податок корпорацій що байден обіцяв або займатись популізмом і друкувати гроші збільшуючи інфляційний тиск який рано чи пізно доведеться гасити
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 07:44
Ukrainian написав: Libo написав:
выделении помощи
Податкові надходження значно скоротились потрібно або піднімати податок корпорацій що байден обіцяв або займатись популізмом і друкувати гроші збільшуючи інфляційний тиск який рано чи пізно доведеться гасити
Правительство США гроші не друкує. Чтобы раздать трлн помощи, нужно этот самый доллар привлечь с рынка. А что нужно, чтобы доллар стал привлекательным? Необходимо, чтобы он укрепился. Причем значительно.
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AlexxK
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:59
В Джорджии Байден уже на 917 голосов обходит Трампа.
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Гурман
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:50
Республиканцы скидываются на суды. Суммы пожертвований небольшие, особого энтузиазма и перспектив нет.
Для примера, иск в Джорджии. Суть. Один наблюдатель видел, как 53 бюллетеня для досрочного голосования, полученных уже после официального закрытия участка, якобы приобщили к остальным. Он не видел за кого именно, но предполагает, что за Байдена. Никаких подтверждений и свидетелей вброса нет. Судья отклонил этот иск.
И пока только подобные сомнительные иски. Никаких серьезных, системных и с ж/б фактами.
Для информации: Джорджия - республиканский штат. Губернатор и вся вертикаль - республиканцы.
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Libo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:29
Libo написав: vladus17 написав:
Если Неваду в 19 00 обьявят за Байдэна. То можно спать ложиться?
Видимо да.
Твою любимую Джорджию наверно сдадут Трампу. Чтобы там победить, Байдену надо брать под 70% оставшихся голосов. У него там есть графства с 70+% и даже 80+%, но есть еще и другие, правда, малонаселенные...
Уже скоро прояснится.
Ну что ,,мою любимую Джорджию,, все таки берет Байдэн оказывается, сюрпрайз так сюрпрайз!
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vladus17
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:40
vladus17 написав:
Ну что ,,мою любимую Джорджию,, все таки берет Байдэн оказывается, сюрпрайз так сюрпрайз!
Oh yeah!
Definitely.
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Libo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:10
Libo написав: vladus17 написав:
Ну что ,,мою любимую Джорджию,, все таки берет Байдэн оказывается, сюрпрайз так сюрпрайз!
Oh yeah!
Definitely.
Не знаете когда закончат считать Джорджию и Неваду? Неваду ж вроде еще вчера обещали к вечеру (нашего времени) закончить. Что тянут так долго.
Life is good.
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vladus17
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