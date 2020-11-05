В Неваде 190 тыщ голосов осталось, 90% из которых из Лас-Вегаса. Казиношники за Байдена. Обещают четверть посчитать к вечеру по Киеву. Остальные потом. Там еще будут до 10 ноября принимать бюллетени по почте с почтовым штампом не позже 3-го.
Если в Джорджии и в Пенсильвании разрыв будет в единицы, то будут еще неделю ждать голоса своих граждан и военных из этих штатов из-за границы. Таковых примерно по 800 человек.
Байдену Секретная служба предоставила дополнительную охрану и повысила его статус как охраняемого лица.