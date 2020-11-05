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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:47

  vladus17 написав:Не знаете когда закончат считать Джорджию и Неваду? Неваду ж вроде еще вчера обещали к вечеру (нашего времени) закончить. Что тянут так долго.


В Неваде 190 тыщ голосов осталось, 90% из которых из Лас-Вегаса. Казиношники за Байдена. Обещают четверть посчитать к вечеру по Киеву. Остальные потом. Там еще будут до 10 ноября принимать бюллетени по почте с почтовым штампом не позже 3-го.
Если в Джорджии и в Пенсильвании разрыв будет в единицы, то будут еще неделю ждать голоса своих граждан и военных из этих штатов из-за границы. Таковых примерно по 800 человек.

Байдену Секретная служба предоставила дополнительную охрану и повысила его статус как охраняемого лица. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:51

Байден вышел вперед в Пенсильвании. Обогнал Трампа на 5 тыщ.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:57

Если Байден побеждает там, где сейчас лидирует, он получает 306 голосов.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:59

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:Байдену Секретная служба предоставила дополнительную охрану и повысила его статус как охраняемого лица.

Байдену 78 років буде 20 листопада
Йому лікарі потрібні а не охорона
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:01

На новостях последних минут наши фьючерсы воспряли духом ...
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:11

  Ukrainian написав:Байдену 78 років буде 20 листопада
Йому лікарі потрібні а не охорона


Эта геронтология масонам не мешает. Наоборот.
Главное, в его старческом сознании накрепко закрепилось слова Украина и Петро, которые вызывают у него приятные эмоции. А когда слышит слова Россия и Путин, инстикт сердиться и топать ногами.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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