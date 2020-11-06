Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 108109110111 Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:21 Ukrainian написав: AlexxK написав: Правительство США гроші не друкує. Правительство США гроші не друкує.

Баланс американського центробанку говорить про інше. Баланс американського центробанку говорить про інше.

Если под американским центробанком Вы имеете в виду Федеральную Резервную Систему США – то да, ФРС увеличивает понемногу количество долларов в обращении (в наличной и безналичной форме). Однако эта организация независима от правительства США и не обязана увеличивать количество обращаемых долларов в системе под программу стимулов, которая, весьма вероятно, будет принята в начале следующего года любым президентом – либо старым-новым, либо еще более старым новым.

А вот программу стимулов (программу помощи в Вашей терминологии) вынуждено будет финансировать правительство США, конкретно местный минфин. И чтобы эту самую помощь раздать, нужно этот пресловутый триллион долларов иметь. А ФРС делать эмиссию на такую сумму под это дело, имхо, не будет.

Отсюда логическая цепочка – неэмиссионное привлечение денег с рынка минфином путем продажи казначейских обязательств – увеличение доходности этих самых казначеек – отток долларов с рынка – уменьшение количества долларов, свободно обращаемых на рынке – увеличение стоимости дефицитного товара, то бишь долларов, во всем мире. Если под американским центробанком Вы имеете в виду Федеральную Резервную Систему США – то да, ФРС увеличивает понемногу количество долларов в обращении (в наличной и безналичной форме). Однако эта организация независима от правительства США и не обязана увеличивать количество обращаемых долларов в системе под программу стимулов, которая, весьма вероятно, будет принята в начале следующего года любым президентом – либо старым-новым, либо еще более старым новым.А вот программу стимулов (программу помощи в Вашей терминологии) вынуждено будет финансировать правительство США, конкретно местный минфин. И чтобы эту самую помощь раздать, нужно этот пресловутый триллион долларов иметь. А ФРС делать эмиссию на такую сумму под это дело, имхо, не будет.Отсюда логическая цепочка – неэмиссионное привлечение денег с рынка минфином путем продажи казначейских обязательств – увеличение доходности этих самых казначеек – отток долларов с рынка – уменьшение количества долларов, свободно обращаемых на рынке – увеличение стоимости дефицитного товара, то бишь долларов, во всем мире. AlexxK Повідомлень: 268 З нами з: 23.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:38 В Неваде отрыв Байдена увеличился до 20+ тыщ голосов. Libo 2

Повідомлень: 8688 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:21 Когда станут известны окончательные результаты подсчета голосов по неопределившимся штатам?

По данным Edison Research, результаты в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аризоне (11) и Неваде (6) остаются неопределенными.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

В пятницу утром Байден лидировал с 5 587 голосами. По данным Edison Research, при подсчете 95% предполагаемых голосов Байден имеет 49,4% голосов против 49,3% Трампа.

Согласно прогнозам большинства телеканалов, если в Пенсильвании наберется 20 голосов выборщиков, тогда бывший вице-президент получит более 270 голосов, необходимых для обеспечения президентства.

Пенсильвания может принимать бюллетени по почте в течение трех дней после выборов, если они были проштампованы до вторника.

ДЖОРДЖИЯ

В пятницу утром Байден опередил Трампа на 1097 голосов, при этом, По данным Edison Research, 99% голосов были получены. Чтобы выиграть второй срок, Трампу нужны и Пенсильвания, и Джорджия.

АРИЗОНА

Лидерство Байдена сократилось в четверг вечером, когда было сообщено о почти 74 000 голосов из округа Марикопа, включая густонаселенный Феникс. Из них Трамп выиграл 42 276, а Байден 31 700, снизив лидерство Байдена в Аризоне до 50,1% против 48,5%, при этом было подсчитано около 90% голосов.

Осталось не менее 320 000 бюллетеней для подсчета в штате. По данным избирательного департамента, на округ Марикопа пришло более 200 000 неоплаченных бюллетеней.

НЕВАДА

Байден опередил Трампа с 11 438* голосами, или 0,9 процентного пункта, при этом осталось подсчитать около 11% голосов.

Госсекретарь штата Невада Барбара Цегавске заявила, что осталось подсчитать около 190 150 бюллетеней, из которых 123 554 бюллетеней были либо отправлены по почте, либо возвращены в пункты выдачи. Она сказала, что 90% бюллетеней, которые еще предстоит подсчитать, были в округе Кларк, крупнейшем в штате.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

Трамп лидировал с 76737 голосами, или 1,4 балла, при этом осталось около 5% голосов.

Государственные чиновники заявили, что полный результат будет известен не раньше следующей недели. Штат разрешает подсчет бюллетеней, отправленных по почте до вторника, если они получены до 12 ноября.

---------------------

* по данным ув. Libo, уже преимущество в 20 тысяч голосов AlexxK Повідомлень: 268 З нами з: 23.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 108109110111 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор