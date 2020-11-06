Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:21

Когда станут известны окончательные результаты подсчета голосов по неопределившимся штатам?

По данным Edison Research, результаты в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аризоне (11) и Неваде (6) остаются неопределенными.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

В пятницу утром Байден лидировал с 5 587 голосами. По данным Edison Research, при подсчете 95% предполагаемых голосов Байден имеет 49,4% голосов против 49,3% Трампа.

Согласно прогнозам большинства телеканалов, если в Пенсильвании наберется 20 голосов выборщиков, тогда бывший вице-президент получит более 270 голосов, необходимых для обеспечения президентства.

Пенсильвания может принимать бюллетени по почте в течение трех дней после выборов, если они были проштампованы до вторника.

ДЖОРДЖИЯ

В пятницу утром Байден опередил Трампа на 1097 голосов, при этом, По данным Edison Research, 99% голосов были получены. Чтобы выиграть второй срок, Трампу нужны и Пенсильвания, и Джорджия.

АРИЗОНА

Лидерство Байдена сократилось в четверг вечером, когда было сообщено о почти 74 000 голосов из округа Марикопа, включая густонаселенный Феникс. Из них Трамп выиграл 42 276, а Байден 31 700, снизив лидерство Байдена в Аризоне до 50,1% против 48,5%, при этом было подсчитано около 90% голосов.

Осталось не менее 320 000 бюллетеней для подсчета в штате. По данным избирательного департамента, на округ Марикопа пришло более 200 000 неоплаченных бюллетеней.

НЕВАДА

Байден опередил Трампа с 11 438* голосами, или 0,9 процентного пункта, при этом осталось подсчитать около 11% голосов.

Госсекретарь штата Невада Барбара Цегавске заявила, что осталось подсчитать около 190 150 бюллетеней, из которых 123 554 бюллетеней были либо отправлены по почте, либо возвращены в пункты выдачи. Она сказала, что 90% бюллетеней, которые еще предстоит подсчитать, были в округе Кларк, крупнейшем в штате.

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА

Трамп лидировал с 76737 голосами, или 1,4 балла, при этом осталось около 5% голосов.

Государственные чиновники заявили, что полный результат будет известен не раньше следующей недели. Штат разрешает подсчет бюллетеней, отправленных по почте до вторника, если они получены до 12 ноября.

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* по данным ув. Libo, уже преимущество в 20 тысяч голосов