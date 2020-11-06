Баланс американського центробанку говорить про інше.
Если под американским центробанком Вы имеете в виду Федеральную Резервную Систему США – то да, ФРС увеличивает понемногу количество долларов в обращении (в наличной и безналичной форме). Однако эта организация независима от правительства США и не обязана увеличивать количество обращаемых долларов в системе под программу стимулов, которая, весьма вероятно, будет принята в начале следующего года любым президентом – либо старым-новым, либо еще более старым новым. А вот программу стимулов (программу помощи в Вашей терминологии) вынуждено будет финансировать правительство США, конкретно местный минфин. И чтобы эту самую помощь раздать, нужно этот пресловутый триллион долларов иметь. А ФРС делать эмиссию на такую сумму под это дело, имхо, не будет. Отсюда логическая цепочка – неэмиссионное привлечение денег с рынка минфином путем продажи казначейских обязательств – увеличение доходности этих самых казначеек – отток долларов с рынка – уменьшение количества долларов, свободно обращаемых на рынке – увеличение стоимости дефицитного товара, то бишь долларов, во всем мире.
Когда станут известны окончательные результаты подсчета голосов по неопределившимся штатам? По данным Edison Research, результаты в Пенсильвании (20 голосов выборщиков), Джорджии (16), Северной Каролине (15), Аризоне (11) и Неваде (6) остаются неопределенными. ПЕНСИЛЬВАНИЯ В пятницу утром Байден лидировал с 5 587 голосами. По данным Edison Research, при подсчете 95% предполагаемых голосов Байден имеет 49,4% голосов против 49,3% Трампа. Согласно прогнозам большинства телеканалов, если в Пенсильвании наберется 20 голосов выборщиков, тогда бывший вице-президент получит более 270 голосов, необходимых для обеспечения президентства. Пенсильвания может принимать бюллетени по почте в течение трех дней после выборов, если они были проштампованы до вторника. ДЖОРДЖИЯ В пятницу утром Байден опередил Трампа на 1097 голосов, при этом, По данным Edison Research, 99% голосов были получены. Чтобы выиграть второй срок, Трампу нужны и Пенсильвания, и Джорджия. АРИЗОНА Лидерство Байдена сократилось в четверг вечером, когда было сообщено о почти 74 000 голосов из округа Марикопа, включая густонаселенный Феникс. Из них Трамп выиграл 42 276, а Байден 31 700, снизив лидерство Байдена в Аризоне до 50,1% против 48,5%, при этом было подсчитано около 90% голосов. Осталось не менее 320 000 бюллетеней для подсчета в штате. По данным избирательного департамента, на округ Марикопа пришло более 200 000 неоплаченных бюллетеней. НЕВАДА Байден опередил Трампа с 11 438* голосами, или 0,9 процентного пункта, при этом осталось подсчитать около 11% голосов. Госсекретарь штата Невада Барбара Цегавске заявила, что осталось подсчитать около 190 150 бюллетеней, из которых 123 554 бюллетеней были либо отправлены по почте, либо возвращены в пункты выдачи. Она сказала, что 90% бюллетеней, которые еще предстоит подсчитать, были в округе Кларк, крупнейшем в штате. СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА Трамп лидировал с 76737 голосами, или 1,4 балла, при этом осталось около 5% голосов. Государственные чиновники заявили, что полный результат будет известен не раньше следующей недели. Штат разрешает подсчет бюллетеней, отправленных по почте до вторника, если они получены до 12 ноября. --------------------- * по данным ув. Libo, уже преимущество в 20 тысяч голосов
zРадио написав:Опережающие индикаторы деловой и потребительской активности указывают заход на второе дно в ближайшие месяцы (так называемый W-shape сценарий). Менее глубокое, чем первое, но более длительное - эпидсезон только начинается. Вместе с этим, программы стимулирующей поддержки центральных банков будут целевыми и точечными - вертолетных денег, в отличие от весеннего локдауна, уже не планируют раздавать даже демократы США.
Первое дно у нас результировало 11%-ным падением ВВП, оттоком 1,5 млрд долларов ПИИ и 1,3 млрд долларов спекулятивных вложений в ОВГЗ, а также снижением курса гривны на 15%
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
ACB на новостях про легалайз и вероятной победе Байдена взлетела конечно шикарно - закрыл сегодня позицию на 3/4 по 9.5 и профитом 98%, теперь чувствую себя наркобароном. Возможный пик прикидывал по середине мая этого года, и сильно промахнулся - можно было взять еще $2 на акцию как минимум, но и так неплохо. Зашел в APHA по 5.4, почти на дневном минимуме. Хотя пока не понимаю почему она сейчас так отстает от остального сегмента .
candle645 написав:ACB на новостях про легалайз и вероятной победе Байдена взлетела конечно шикарно - закрыл сегодня позицию на 3/4 по 9.5 и профитом 98%, теперь чувствую себя наркобароном. Возможный пик прикидывал по середине мая этого года, и сильно промахнулся - можно было взять еще $2 на акцию как минимум, но и так неплохо. Зашел в APHA по 5.4, почти на дневном минимуме. Хотя пока не понимаю почему она сейчас так отстает от остального сегмента .
Какие люди! Наркоманы всех стран, на насдаке соединяйтесь! Сам то куришь?