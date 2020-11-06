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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:54
Starikan написав:
Нетфликс - вообще не знаю, что это такое
Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.
Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату.
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AlexxK
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Додано: Суб 07 лис, 2020 11:56
Starikan написав:
Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же Старикан
Выросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды.
Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.
Можно покупать.
Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.
Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.
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Libo
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Додано: Суб 07 лис, 2020 12:05
У вас уже непринято поздравляться с 7-м ? Ну если кто празднует и накатывает сейчас за праздничным столом, виртуально чокаюсь.
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Libo
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Додано: Суб 07 лис, 2020 12:10
На нашем электоральном фронте - без перемен, бои местного значения.
На данный момент посчитано:
Пенсильвания - 96%
Джорджия - 99%
Аризона - 95%
Невада - 93%
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Libo
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2
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