Додано: Суб 07 лис, 2020 11:56

Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же Старикан

Выросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды. Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же СтариканВыросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды.

Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.Можно покупать.Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.