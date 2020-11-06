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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 109110111112 Додано: Суб 07 лис, 2020 11:54 Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое Нетфликс - вообще не знаю, что это такое

Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.

Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. AlexxK Повідомлень: 270 З нами з: 23.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 11:56 Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же Старикан

Выросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды. Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же СтариканВыросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды.



Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.

Можно покупать.

Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.

Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.Можно покупать.Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Libo 2

Повідомлень: 8692 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4077 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:10 На нашем электоральном фронте - без перемен, бои местного значения.

На данный момент посчитано:

Пенсильвания - 96%

Джорджия - 99%

Аризона - 95%

Невада - 93% Libo 2

Повідомлень: 8692 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4077 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:26 AlexxK написав: Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое Нетфликс - вообще не знаю, что это такое Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.

Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату.

Почему-то думал, что это игровая платформа. Почему-то думал, что это игровая платформа. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17729 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:31 Libo

Мне больше нравится такая версия



Напор, экспрессия... так и хочется самому в седло с шашкой наголо... Мне больше нравится такая версияНапор, экспрессия... так и хочется самому в седло с шашкой наголо... Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17729 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2865 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 109110111112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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