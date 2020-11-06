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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:54

  Starikan написав:Нетфликс - вообще не знаю, что это такое

Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.
Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. :)
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:56

  Starikan написав:Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же Старикан 8)
Выросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды.


Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире. 8)
Можно покупать. :idea:
Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.
Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:10

На нашем электоральном фронте - без перемен, бои местного значения.
На данный момент посчитано:
Пенсильвания - 96%
Джорджия - 99%
Аризона - 95%
Невада - 93%
Libo
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Повідомлень: 8692
З нами з: 14.11.11
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Подякували: 4077 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:26

  AlexxK написав:
  Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое
Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.
Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. :)

Почему-то думал, что это игровая платформа.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:31

Libo
Мне больше нравится такая версия

Напор, экспрессия... так и хочется самому в седло с шашкой наголо... :!:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17729
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2014 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
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  #<1 ... 109110111112
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