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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Суб 07 лис, 2020 11:54
Starikan написав:
Нетфликс - вообще не знаю, что это такое
Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.
Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату.
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AlexxK
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Додано: Суб 07 лис, 2020 11:56
Starikan написав:
Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же Старикан
Выросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды.
Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.
Можно покупать.
Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.
Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.
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Libo
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Додано: Суб 07 лис, 2020 12:10
На нашем электоральном фронте - без перемен, бои местного значения.
На данный момент посчитано:
Пенсильвания - 96%
Джорджия - 99%
Аризона - 95%
Невада - 93%
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Libo
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Додано: Суб 07 лис, 2020 12:26
AlexxK написав: Starikan написав:
Нетфликс - вообще не знаю, что это такое
Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.
Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату.
Почему-то думал, что это игровая платформа.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Суб 07 лис, 2020 12:31
Libo
Мне больше нравится такая версия
Напор, экспрессия... так и хочется самому в седло с шашкой наголо...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:16
Libo написав:
Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.
Просветите далекого и темного.
я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.
У меня например есть желание прикупить немного их акций, но нет сильного доверия к этим брокерам-посредникам и абсолютно нет желания там ежедневно сидеть - хочу купить акции, получить доказательство (даже виртуальные нолики-единички на счету, но чтобы были где-то "рядом") и "забыть" про покупку на года.
Почему на фондовых рынках не развивается такое замечательное явление, причем очень полезное в данной ситуации, как технология блокчейн с его кошельками и подходами - когда бы ты купил акцию гугла или теслы и получаешь на свой счет токены(коины), которые и соответствовали бы купленной акции. И дальше делай с ними что хочешь: хочешь - сиди каждый день и торгуй у этого или другого брокера, хочешь - выведи в свой кошелек и держи себе 10-20-100 лет, не трясясь постоянно на бирже (если через 1-10 лет цены акций пойдут вниз, уполовинятся-учетверятся - ну то уже будут мои личные проблемы что не слил свои токены-акции вовремя )) ) Главное при таком подходе - это давало бы гораздо бОльшие гарантии инвестору.
Но такого же пока нет на обычном фондовом рынке, правильно или я ошибаюсь и отстал от жизни?
Если такое появится - то от лишний раз перестраховывающихся пойдет огромная волна дополнительного спроса на эти акции, которые не сильно доверяют всяким брокерам.
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Alex2007
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:42
Alex2007 написав: Libo написав:
Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.
Просветите далекого и темного.
я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.
Если ты торгуешь через американского брокера, то можешь быть уверен, что твои акции с ним не пропадут.
Дело в том, что американский брокер лишь выполняет твои поручения по покупке, продаже и хранению акций. В реестре эмитента (выразимся для образности так) он является лишь номинальным держателем твоих акций, а у него акции записаны на твое имя на твоем счету. Что это значит? А это значит, что ответственность брокера по его обязательствам не распространяется на твои акции, он их просто хранит. Если он обанкротится, то просто передаст твой счет другому брокеру, которого ты выберешь. Как твой чемодан в камере хранения. Если камера хранения обанкротилась, то это не значит, что твой чемодан забирает ее кредитор.
За всем тим очень внимательно следит SEC. Так внимательно и надежно, что Америка считается одним из самых надежных мест для инвестиций.
Другое дело наша часть света.
Тут появляются жулики, которые позиционируют себя как американских брокеров, а на самом деле таковыми не являются, обворовывают клиентов и исчезают. Чтобы избежать этого, надо просто работать через настоящих брокеров, которые находятся в США. Там не обворуют и не убегут. С недавних пор украинское законодательство разрешило это делать и обитатели этой ветки успешно спекулируют на международных финансовых рынках.
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Libo
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Додано: Суб 07 лис, 2020 15:05
Starikan написав: Gastarbaiter написав:
Господа знатоки, когда это все техноговно начнет валиться? Теслы, Зумы, Нетфликсы и т.п.
С чего бы им валиться?
Зум цветет и пахнет в связи с короной - онлайн-конференции, мЕЕтинги
и проч.
Тесла - в тренде, модно и круто.
Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000?
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