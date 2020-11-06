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на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 109110111112 Додано: Суб 07 лис, 2020 11:54 Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое Нетфликс - вообще не знаю, что это такое

Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.

Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. AlexxK Повідомлень: 270 З нами з: 23.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 11:56 Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же Старикан

Выросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды. Нетфликс - вообще не знаю, что это такое; но я же СтариканВыросли новые поколения, которые не представляют свою жизнь без этой лабуды.



Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.

Можно покупать.

Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.

Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Нетфликс - это как у вас Мегого, только намного круче. Там есть все фильмы, которые можно и нужно смотреть. Новые поколения, неприученные ходить в кино, не могут уже представить себе свою жизнь без этого Нетфликса. Особенно сейчас, на карантине. Эпоха кинотеатров заканчивается. Как и у вас. В нашу жизнь приходит новое. Так что точно не завалится, а наоборот агрессивно завоевывает весь мир. Очень эффективное оружие масонов в строительстве нового мирового порядка - лучший и ненавязчивый популяризатор английского языка во всем мире.Можно покупать.Несколько лет назад Нетфликс работал по другой схеме - присылал по заявке по почте диски и после промостра их надо было вернуть обратно. Их акции стоили ерунду. Было много конкурентов. И как только они заговорили о планах стримить фильмы, те, кто унюхал новую эпоху и поймали волну, очень хорошо на них поднялись.Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Libo 2

Повідомлень: 8693 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4079 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:10 На нашем электоральном фронте - без перемен, бои местного значения.

На данный момент посчитано:

Пенсильвания - 96%

Джорджия - 99%

Аризона - 95%

Невада - 93% Libo 2

Повідомлень: 8693 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4079 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:26 AlexxK написав: Starikan написав: Нетфликс - вообще не знаю, что это такое Нетфликс - вообще не знаю, что это такое Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.

Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату. Платформа IP телевидения, которая не только агрегирует чужой контент (фильмы, сериалы, шоу, телеканалы), как, к примеру Мегого, но и производит свой. Снимают фильмы (очень крутые некоторые), сериалы (смотрел несколько, мне очень понравилось), еще что-то, так глубоко не ковырялся.Доступен любому пересичному при наличии Smart-ТВ, интернета и малой толики денег на абонплату.

Почему-то думал, что это игровая платформа. Почему-то думал, что это игровая платформа. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17729 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 12:31 Libo

Мне больше нравится такая версия



Напор, экспрессия... так и хочется самому в седло с шашкой наголо... Мне больше нравится такая версияНапор, экспрессия... так и хочется самому в седло с шашкой наголо... Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17729 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2014 раз. Подякували: 2865 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 14:16 Re: Идеи для торговли на рынках США Libo написав: Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.



Просветите далекого и темного.

я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.



У меня например есть желание прикупить немного их акций, но нет сильного доверия к этим брокерам-посредникам и абсолютно нет желания там ежедневно сидеть - хочу купить акции, получить доказательство (даже виртуальные нолики-единички на счету, но чтобы были где-то "рядом") и "забыть" про покупку на года.



Почему на фондовых рынках не развивается такое замечательное явление, причем очень полезное в данной ситуации, как технология блокчейн с его кошельками и подходами - когда бы ты купил акцию гугла или теслы и получаешь на свой счет токены(коины), которые и соответствовали бы купленной акции. И дальше делай с ними что хочешь: хочешь - сиди каждый день и торгуй у этого или другого брокера, хочешь - выведи в свой кошелек и держи себе 10-20-100 лет, не трясясь постоянно на бирже (если через 1-10 лет цены акций пойдут вниз, уполовинятся-учетверятся - ну то уже будут мои личные проблемы что не слил свои токены-акции вовремя )) ) Главное при таком подходе - это давало бы гораздо бОльшие гарантии инвестору.

Но такого же пока нет на обычном фондовом рынке, правильно или я ошибаюсь и отстал от жизни?

Если такое появится - то от лишний раз перестраховывающихся пойдет огромная волна дополнительного спроса на эти акции, которые не сильно доверяют всяким брокерам. Просветите далекого и темного.я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.У меня например есть желание прикупить немного их акций, но нет сильного доверия к этим брокерам-посредникам и абсолютно нет желания там ежедневно сидеть - хочу купить акции, получить доказательство (даже виртуальные нолики-единички на счету, но чтобы были где-то "рядом") и "забыть" про покупку на года.Почему на фондовых рынках не развивается такое замечательное явление, причем очень полезное в данной ситуации, как технология блокчейн с его кошельками и подходами - когда бы ты купил акцию гугла или теслы и получаешь на свой счет токены(коины), которые и соответствовали бы купленной акции. И дальше делай с ними что хочешь: хочешь - сиди каждый день и торгуй у этого или другого брокера, хочешь - выведи в свой кошелек и держи себе 10-20-100 лет, не трясясь постоянно на бирже (если через 1-10 лет цены акций пойдут вниз, уполовинятся-учетверятся - ну то уже будут мои личные проблемы что не слил свои токены-акции вовремя )) ) Главное при таком подходе - это давало бы гораздо бОльшие гарантии инвестору.Но такого же пока нет на обычном фондовом рынке, правильно или я ошибаюсь и отстал от жизни?Если такое появится - то от лишний раз перестраховывающихся пойдет огромная волна дополнительного спроса на эти акции, которые не сильно доверяют всяким брокерам. Alex2007 1

Повідомлень: 2564 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1218 раз. Подякували: 1063 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 14:42 Alex2007 написав: Libo написав: Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.



Просветите далекого и темного.

я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.



Просветите далекого и темного.я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.



Если ты торгуешь через американского брокера, то можешь быть уверен, что твои акции с ним не пропадут.

Дело в том, что американский брокер лишь выполняет твои поручения по покупке, продаже и хранению акций. В реестре эмитента (выразимся для образности так) он является лишь номинальным держателем твоих акций, а у него акции записаны на твое имя на твоем счету. Что это значит? А это значит, что ответственность брокера по его обязательствам не распространяется на твои акции, он их просто хранит. Если он обанкротится, то просто передаст твой счет другому брокеру, которого ты выберешь. Как твой чемодан в камере хранения. Если камера хранения обанкротилась, то это не значит, что твой чемодан забирает ее кредитор.

За всем тим очень внимательно следит SEC. Так внимательно и надежно, что Америка считается одним из самых надежных мест для инвестиций.

Другое дело наша часть света.

Тут появляются жулики, которые позиционируют себя как американских брокеров, а на самом деле таковыми не являются, обворовывают клиентов и исчезают. Чтобы избежать этого, надо просто работать через настоящих брокеров, которые находятся в США. Там не обворуют и не убегут. С недавних пор украинское законодательство разрешило это делать и обитатели этой ветки успешно спекулируют на международных финансовых рынках. Если ты торгуешь через американского брокера, то можешь быть уверен, что твои акции с ним не пропадут.Дело в том, что американский брокер лишь выполняет твои поручения по покупке, продаже и хранению акций. В реестре эмитента (выразимся для образности так) он является лишь номинальным держателем твоих акций, а у него акции записаны на твое имя на твоем счету. Что это значит? А это значит, что ответственность брокера по его обязательствам не распространяется на твои акции, он их просто хранит. Если он обанкротится, то просто передаст твой счет другому брокеру, которого ты выберешь. Как твой чемодан в камере хранения. Если камера хранения обанкротилась, то это не значит, что твой чемодан забирает ее кредитор.За всем тим очень внимательно следит SEC. Так внимательно и надежно, что Америка считается одним из самых надежных мест для инвестиций.Другое дело наша часть света.Тут появляются жулики, которые позиционируют себя как американских брокеров, а на самом деле таковыми не являются, обворовывают клиентов и исчезают. Чтобы избежать этого, надо просто работать через настоящих брокеров, которые находятся в США. Там не обворуют и не убегут. С недавних пор украинское законодательство разрешило это делать и обитатели этой ветки успешно спекулируют на международных финансовых рынках. Libo 2

Повідомлень: 8693 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4079 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 15:05 Starikan написав: Gastarbaiter написав: Господа знатоки, когда это все техноговно начнет валиться? Теслы, Зумы, Нетфликсы и т.п. Господа знатоки, когда это все техноговно начнет валиться? Теслы, Зумы, Нетфликсы и т.п.

С чего бы им валиться?

Зум цветет и пахнет в связи с короной - онлайн-конференции, мЕЕтинги и проч.



Тесла - в тренде, модно и круто.

С чего бы им валиться?Зум цветет и пахнет в связи с короной - онлайн-конференции, мЕЕтингии проч.Тесла - в тренде, модно и круто.

Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000? Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000? Gastarbaiter Повідомлень: 1749 З нами з: 26.02.18 Подякував: 519 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 лис, 2020 16:24 Gastarbaiter написав: Starikan написав: Gastarbaiter написав: Господа знатоки, когда это все техноговно начнет валиться? Теслы, Зумы, Нетфликсы и т.п. Господа знатоки, когда это все техноговно начнет валиться? Теслы, Зумы, Нетфликсы и т.п.

С чего бы им валиться?

Зум цветет и пахнет в связи с короной - онлайн-конференции, мЕЕтинги и проч.



Тесла - в тренде, модно и круто.

С чего бы им валиться?Зум цветет и пахнет в связи с короной - онлайн-конференции, мЕЕтингии проч.Тесла - в тренде, модно и круто.

Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000? Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000?

Чому не може? Американський мінфін емітує облігації на трильйони доларів, ясно що на ринках немає таких вільних сум, тому американський центробанк їх купує (на балансі американського федерального резерву таких облігацій ще зимою було 4 трильйони уже стало 7 і це тільки початок)і таким чином викидає трильйони на ринки.

Тому тесли рости можуть і до тисячі і десятків та сотень тисяч Чому не може? Американський мінфін емітує облігації на трильйони доларів, ясно що на ринках немає таких вільних сум, тому американський центробанк їх купує (на балансі американського федерального резерву таких облігацій ще зимою було 4 трильйони уже стало 7 і це тільки початок)і таким чином викидає трильйони на ринки.Тому тесли рости можуть і до тисячі і десятків та сотень тисяч Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9208 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 109110111112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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