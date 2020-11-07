Додано: Суб 07 лис, 2020 14:16

Libo написав: Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь. Ловите и вы свою волну. Обогащайтесь.

Просветите далекого и темного.я правильно понимаю, что нашим людям все эти нетфликсы, гуглы, амазоны и т.д. доступно только через всяких брокеров, типа IB и т.д ? И фактически покупая эти акции - они числятся только на счетах этого брокера - никаких , так сказать, гарантий от брокера нет ? Я не знаю, насколько этот брокер надежен или нет (вероятно очень надежен, если его постоянно упоминают) - но вдруг его завтра не станет и к нему придет кризис - что тогда с моими акциями, которые я купил ? Кому претензии - в центр.прачечную? При этом, допустим, сами гуглы, амазоны прекрасно себя чуствуют и дорожают. Я ж даже в наследство нормально не могу передать эти купленные у брокера акции.У меня например есть желание прикупить немного их акций, но нет сильного доверия к этим брокерам-посредникам и абсолютно нет желания там ежедневно сидеть - хочу купить акции, получить доказательство (даже виртуальные нолики-единички на счету, но чтобы были где-то "рядом") и "забыть" про покупку на года.Почему на фондовых рынках не развивается такое замечательное явление, причем очень полезное в данной ситуации, как технология блокчейн с его кошельками и подходами - когда бы ты купил акцию гугла или теслы и получаешь на свой счет токены(коины), которые и соответствовали бы купленной акции. И дальше делай с ними что хочешь: хочешь - сиди каждый день и торгуй у этого или другого брокера, хочешь - выведи в свой кошелек и держи себе 10-20-100 лет, не трясясь постоянно на бирже (если через 1-10 лет цены акций пойдут вниз, уполовинятся-учетверятся - ну то уже будут мои личные проблемы что не слил свои токены-акции вовремя )) ) Главное при таком подходе - это давало бы гораздо бОльшие гарантии инвестору.Но такого же пока нет на обычном фондовом рынке, правильно или я ошибаюсь и отстал от жизни?Если такое появится - то от лишний раз перестраховывающихся пойдет огромная волна дополнительного спроса на эти акции, которые не сильно доверяют всяким брокерам.