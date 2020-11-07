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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:42

  Libo написав:Всё, Байден 46-й президент США.

Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.
Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 06:39

  Ukrainian написав:
  Libo написав:Байдену Секретная служба предоставила дополнительную охрану и повысила его статус как охраняемого лица.

Байдену 78 років буде 20 листопада
Йому лікарі потрібні а не охорона

То-то Путин с Паркенсоном всё чаще мелькают в прессе.

Байден прийде, порядок наведе! Демократические ценности прилетят на крыльях тамоговков.
Таракан и моль - вешайтесь пока толпа на разорвала любимого дилера как Каддафи, в лучшем случае пуля в подвале как Хусейну
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 07:04

Re: Идеи для торговли на рынках США

  St/2 написав:Байден прийде, порядок наведе!

Новий през багато нових і хороших стимулів обіцяє. Ринок іде на нові висоти 4500 уже до нового року.
Купляти потрібно сьогодні бо вже завтра буде дорожче
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:10

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 09:27

А Трамп уехал подальше от городского шума в Вирджинию и проиграл там весь день в гольф. Заговор не готовил, мятеж не поднимал. Восстания в понедельник не будет. Будет движуха на биржах. :lol:

https://edition.cnn.com/videos/politics ... tion-2020/
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 14:45

  Ukrainian написав:
  Gastarbaiter написав:Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000?

Чому не може? Американський мінфін емітує облігації на трильйони доларів, ясно що на ринках немає таких вільних сум, тому американський центробанк їх купує (на балансі американського федерального резерву таких облігацій ще зимою було 4 трильйони уже стало 7 і це тільки початок)і таким чином викидає трильйони на ринки.
Тому тесли рости можуть і до тисячі і десятків та сотень тисяч

Я имею в виду не сам рост, а рост капитализации отдельного сегмента рынка. Например, акции Форд, АстраЗенека или Волмарт не торгуются с P/E > 1000. Т.е. существует некая корреляция цены акций с результатами деятельности компании.
А для техносегмента такая корреляции отсутствует напрочь. Имхо, в цену уже заложен результат через 10-15 лет при самом оптимистичном сценарии. Как минимум, рынок ограничен населением планеты и не сможет выкупать по 100 млн. новых Тесл в год или оформить 10 млрд. подписок на Нетфликс. Я уже не говорю про конкурентов. Вы не допускаете, что рано или поздно разум начнет преобладать над хайпом?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 15:33

  Gastarbaiter написав:акции Форд, АстраЗенека или Волмарт не торгуются с P/E > 1000. Т.е. существует некая корреляция цены акций с результатами деятельности компании.
А для техносегмента такая корреляции отсутствует напрочь. Имхо, в цену уже заложен результат через 10-15 лет при самом оптимистичном сценарии. Как минимум, рынок ограничен населением планеты и не сможет выкупать по 100 млн. новых Тесл в год или оформить 10 млрд. подписок на Нетфликс. Я уже не говорю про конкурентов. Вы не допускаете, что рано или поздно разум начнет преобладать над хайпом?


Цена акций - это далеко не только результат деятельности компаний. Это видение компании в ближайшем и далеком будущем. В ней часто намного больше субъективного, психологии и эмоций, учитываются инфляционные ожидания, изменения нашего бытия и т.д.
Пример способности видеть будущее. Один близкий мне человек в середине 80-х имел хорошие деньги, около 30 тыщ руб. и решал свой квартирный вопрос. Встал на очередь на кооператив и тут у него появилась возможность купить частный дом с участком за 15 тыщ в районе Краснозведного (нныне Лобановского), практически по цене кооперативной трешки. - Назад к сельскому быту? - подумал он и отказался, купил городскую трешку. Сколько сейчас стоит эта трешка сейчас? А сколько стоит частный дом с хорошим участком рядом с центром Киева? Лимон баксов сейчас стоит? Примерно так и стоит. Не увидел мой близкий чел будущего, не смог распознать его символы и смысл предстоящих перемен. Кстати, деньги оставшиеся у него после покупки трешки и обустройства на новой квартире у него пропали в начале 90-х.
Так и с Теслой. Можно видеть только перспективы ее конвейра, а можно задуматься о смыслах перемен в жизни человечества, которые она может принести, возбудиться и купить даже как на сегодня дорого. Будущее рассудит кто был прав, скептик или оптимист-визионер.
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Libo
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