Додано: Нед 08 лис, 2020 15:33

Gastarbaiter написав: акции Форд, АстраЗенека или Волмарт не торгуются с P/E > 1000. Т.е. существует некая корреляция цены акций с результатами деятельности компании.

А для техносегмента такая корреляции отсутствует напрочь. Имхо, в цену уже заложен результат через 10-15 лет при самом оптимистичном сценарии. Как минимум, рынок ограничен населением планеты и не сможет выкупать по 100 млн. новых Тесл в год или оформить 10 млрд. подписок на Нетфликс. Я уже не говорю про конкурентов. Вы не допускаете, что рано или поздно разум начнет преобладать над хайпом? акции Форд, АстраЗенека или Волмарт не торгуются с P/E > 1000. Т.е. существует некая корреляция цены акций с результатами деятельности компании.А для техносегмента такая корреляции отсутствует напрочь. Имхо, в цену уже заложен результат через 10-15 лет при самом оптимистичном сценарии. Как минимум, рынок ограничен населением планеты и не сможет выкупать по 100 млн. новых Тесл в год или оформить 10 млрд. подписок на Нетфликс. Я уже не говорю про конкурентов. Вы не допускаете, что рано или поздно разум начнет преобладать над хайпом?

Цена акций - это далеко не только результат деятельности компаний. Это видение компании в ближайшем и далеком будущем. В ней часто намного больше субъективного, психологии и эмоций, учитываются инфляционные ожидания, изменения нашего бытия и т.д.Пример способности видеть будущее. Один близкий мне человек в середине 80-х имел хорошие деньги, около 30 тыщ руб. и решал свой квартирный вопрос. Встал на очередь на кооператив и тут у него появилась возможность купить частный дом с участком за 15 тыщ в районе Краснозведного (нныне Лобановского), практически по цене кооперативной трешки. - Назад к сельскому быту? - подумал он и отказался, купил городскую трешку. Сколько сейчас стоит эта трешка сейчас? А сколько стоит частный дом с хорошим участком рядом с центром Киева? Лимон баксов сейчас стоит? Примерно так и стоит. Не увидел мой близкий чел будущего, не смог распознать его символы и смысл предстоящих перемен. Кстати, деньги оставшиеся у него после покупки трешки и обустройства на новой квартире у него пропали в начале 90-х.Так и с Теслой. Можно видеть только перспективы ее конвейра, а можно задуматься о смыслах перемен в жизни человечества, которые она может принести, возбудиться и купить даже как на сегодня дорого. Будущее рассудит кто был прав, скептик или оптимист-визионер.