Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня. Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Libo написав:Байдену Секретная служба предоставила дополнительную охрану и повысила его статус как охраняемого лица.
Байдену 78 років буде 20 листопада Йому лікарі потрібні а не охорона
То-то Путин с Паркенсоном всё чаще мелькают в прессе.
Байден прийде, порядок наведе! Демократические ценности прилетят на крыльях тамоговков. Таракан и моль - вешайтесь пока толпа на разорвала любимого дилера как Каддафи, в лучшем случае пуля в подвале как Хусейну
Новий през багато нових і хороших стимулів обіцяє. Ринок іде на нові висоти 4500 уже до нового року. Купляти потрібно сьогодні бо вже завтра буде дорожче
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Gastarbaiter написав:Не может же оно расти бесконечно? Какой должен быть P/E, чтобы пропал интерес робингудов? 5000? 20000?
Чому не може? Американський мінфін емітує облігації на трильйони доларів, ясно що на ринках немає таких вільних сум, тому американський центробанк їх купує (на балансі американського федерального резерву таких облігацій ще зимою було 4 трильйони уже стало 7 і це тільки початок)і таким чином викидає трильйони на ринки. Тому тесли рости можуть і до тисячі і десятків та сотень тисяч
Я имею в виду не сам рост, а рост капитализации отдельного сегмента рынка. Например, акции Форд, АстраЗенека или Волмарт не торгуются с P/E > 1000. Т.е. существует некая корреляция цены акций с результатами деятельности компании. А для техносегмента такая корреляции отсутствует напрочь. Имхо, в цену уже заложен результат через 10-15 лет при самом оптимистичном сценарии. Как минимум, рынок ограничен населением планеты и не сможет выкупать по 100 млн. новых Тесл в год или оформить 10 млрд. подписок на Нетфликс. Я уже не говорю про конкурентов. Вы не допускаете, что рано или поздно разум начнет преобладать над хайпом?
Gastarbaiter написав:акции Форд, АстраЗенека или Волмарт не торгуются с P/E > 1000. Т.е. существует некая корреляция цены акций с результатами деятельности компании. А для техносегмента такая корреляции отсутствует напрочь. Имхо, в цену уже заложен результат через 10-15 лет при самом оптимистичном сценарии. Как минимум, рынок ограничен населением планеты и не сможет выкупать по 100 млн. новых Тесл в год или оформить 10 млрд. подписок на Нетфликс. Я уже не говорю про конкурентов. Вы не допускаете, что рано или поздно разум начнет преобладать над хайпом?
Цена акций - это далеко не только результат деятельности компаний. Это видение компании в ближайшем и далеком будущем. В ней часто намного больше субъективного, психологии и эмоций, учитываются инфляционные ожидания, изменения нашего бытия и т.д. Пример способности видеть будущее. Один близкий мне человек в середине 80-х имел хорошие деньги, около 30 тыщ руб. и решал свой квартирный вопрос. Встал на очередь на кооператив и тут у него появилась возможность купить частный дом с участком за 15 тыщ в районе Краснозведного (нныне Лобановского), практически по цене кооперативной трешки. - Назад к сельскому быту? - подумал он и отказался, купил городскую трешку. Сколько сейчас стоит эта трешка сейчас? А сколько стоит частный дом с хорошим участком рядом с центром Киева? Лимон баксов сейчас стоит? Примерно так и стоит. Не увидел мой близкий чел будущего, не смог распознать его символы и смысл предстоящих перемен. Кстати, деньги оставшиеся у него после покупки трешки и обустройства на новой квартире у него пропали в начале 90-х. Так и с Теслой. Можно видеть только перспективы ее конвейра, а можно задуматься о смыслах перемен в жизни человечества, которые она может принести, возбудиться и купить даже как на сегодня дорого. Будущее рассудит кто был прав, скептик или оптимист-визионер.
Libo написав:Так и с Теслой. Можно видеть только перспективы ее конвейра, а можно задуматься о смыслах перемен в жизни человечества, которые она может принести, возбудиться и купить даже как на сегодня дорого. Будущее рассудит кто был прав, скептик или оптимист-визионер.
Это насколько же нужно возбудиться, чтобы из 400 дол. за акцию 390 отдать за идею и только 10 за реальные активы? Т.е. реально в мире существуют эти миллионы возбужденных робингудов? Да и гребут ведь не только Теслу. Чем, например, возбуждает Зум? Мне кажется Скайп уже много лет прелагает формат видеоконференций. Да и другие приложения есть. В чем здесь революция? Да, возможно, лучше функционал, количество участников - не знаю деталей. Но фундаментально ведь ничего нового! Почему Майкрософт не вырос в 10 раз после перехода мира на удаленку?
Gastarbaiter написав:Это насколько же нужно возбудиться, чтобы из 400 дол. за акцию 390 отдать за идею и только 10 за реальные активы? Т.е. реально в мире существуют эти миллионы возбужденных робингудов? Да и гребут ведь не только Теслу. Чем, например, возбуждает Зум? Мне кажется Скайп уже много лет прелагает формат видеоконференций. Да и другие приложения есть. В чем здесь революция? Да, возможно, лучше функционал, количество участников - не знаю деталей. Но фундаментально ведь ничего нового! Почему Майкрософт не вырос в 10 раз после перехода мира на удаленку?
Тесла, помимо EV, может дать технологии, которые изменят весь мир и образ нашей жизни. Хранение энергии, беспилотные машины на дорогах и т.д. Трудно себе представить её кпитализацию в этом случае. Зум специально не изучал. Даю поручение тебе и доложить нам в чем тут дело. Знаю только, что американское правительство и компании на удаленке все поголовно работают через Зум. Сильно вырос ДокуСайн. Это тоже переворот в нашей жизни и в бизнесе. Почему не растет Майкрософт? Не знаю. Я не IT. Скорее всего он не делает ничего такого, что радикально изменит нашу жизнь.