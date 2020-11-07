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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58

  Libo написав:Тесла, помимо EV, может дать технологии, которые изменят весь мир и образ нашей жизни. Хранение энергии, беспилотные машины на дорогах и т.д. Трудно себе представить её кпитализацию в этом случае.
Зум специально не изучал. Даю поручение тебе и доложить нам в чем тут дело. Знаю только, что американское правительство и компании на удаленке все поголовно работают через Зум. Сильно вырос ДокуСайн. Это тоже переворот в нашей жизни и в бизнесе. Почему не растет Майкрософт? Не знаю. Я не IT. Скорее всего он не делает ничего такого, что радикально изменит нашу жизнь. :?

Кто там дал миру первый мобильный телефон? Моторола? Где она сейчас? А ведь тоже технология, изменившая мир, можно сказать.
Ценность автопилота достаточно легко подсчитать. Спросите себя: сколько вы готовы доплатить за наличие автопилота в вашем автомобиле? Сколько за автопилот будет готов доплатить покупатель Дачии Сандеро или даже Октавии? К моменту, когда автопилот станет обязательным оснащением автомобиля (если вообще такое случится в этом столетии), он уже будет у всех производителей.
Через год-другой вирус победят и большинство людей опять вернутся в офисы. Да и все корпорации уже давно имели тот или иной инструмент для дистанционных переговоров еще до эпидемии. Зачем менять? Например, моя компания (где-то там в ТОП100/ТОП200) пока на Зум не перешла и переходить не собирается.
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