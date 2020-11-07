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#<1 ... 111112113114 Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58 Libo написав: Тесла, помимо EV, может дать технологии, которые изменят весь мир и образ нашей жизни. Хранение энергии, беспилотные машины на дорогах и т.д. Трудно себе представить её кпитализацию в этом случае.

Зум специально не изучал. Даю поручение тебе и доложить нам в чем тут дело. Знаю только, что американское правительство и компании на удаленке все поголовно работают через Зум. Сильно вырос ДокуСайн. Это тоже переворот в нашей жизни и в бизнесе. Почему не растет Майкрософт? Не знаю. Я не IT. Скорее всего он не делает ничего такого, что радикально изменит нашу жизнь. Тесла, помимо EV, может дать технологии, которые изменят весь мир и образ нашей жизни. Хранение энергии, беспилотные машины на дорогах и т.д. Трудно себе представить её кпитализацию в этом случае.Зум специально не изучал. Даю поручение тебе и доложить нам в чем тут дело. Знаю только, что американское правительство и компании на удаленке все поголовно работают через Зум. Сильно вырос ДокуСайн. Это тоже переворот в нашей жизни и в бизнесе. Почему не растет Майкрософт? Не знаю. Я не IT. Скорее всего он не делает ничего такого, что радикально изменит нашу жизнь.

Кто там дал миру первый мобильный телефон? Моторола? Где она сейчас? А ведь тоже технология, изменившая мир, можно сказать.

Ценность автопилота достаточно легко подсчитать. Спросите себя: сколько вы готовы доплатить за наличие автопилота в вашем автомобиле? Сколько за автопилот будет готов доплатить покупатель Дачии Сандеро или даже Октавии? К моменту, когда автопилот станет обязательным оснащением автомобиля (если вообще такое случится в этом столетии), он уже будет у всех производителей.

Через год-другой вирус победят и большинство людей опять вернутся в офисы. Да и все корпорации уже давно имели тот или иной инструмент для дистанционных переговоров еще до эпидемии. Зачем менять? Например, моя компания (где-то там в ТОП100/ТОП200) пока на Зум не перешла и переходить не собирается. Кто там дал миру первый мобильный телефон? Моторола? Где она сейчас? А ведь тоже технология, изменившая мир, можно сказать.Ценность автопилота достаточно легко подсчитать. Спросите себя: сколько вы готовы доплатить за наличие автопилота в вашем автомобиле? Сколько за автопилот будет готов доплатить покупатель Дачии Сандеро или даже Октавии? К моменту, когда автопилот станет обязательным оснащением автомобиля (если вообще такое случится в этом столетии), он уже будет у всех производителей.Через год-другой вирус победят и большинство людей опять вернутся в офисы. Да и все корпорации уже давно имели тот или иной инструмент для дистанционных переговоров еще до эпидемии. Зачем менять? Например, моя компания (где-то там в ТОП100/ТОП200) пока на Зум не перешла и переходить не собирается. Gastarbaiter Повідомлень: 1752 З нами з: 26.02.18 Подякував: 519 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 111112113114 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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