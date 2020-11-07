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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 08 лис, 2020 16:58
Libo написав:
Тесла, помимо EV, может дать технологии, которые изменят весь мир и образ нашей жизни. Хранение энергии, беспилотные машины на дорогах и т.д. Трудно себе представить её кпитализацию в этом случае.
Зум специально не изучал. Даю поручение тебе и доложить нам в чем тут дело. Знаю только, что американское правительство и компании на удаленке все поголовно работают через Зум. Сильно вырос ДокуСайн. Это тоже переворот в нашей жизни и в бизнесе. Почему не растет Майкрософт? Не знаю. Я не IT. Скорее всего он не делает ничего такого, что радикально изменит нашу жизнь.
Кто там дал миру первый мобильный телефон? Моторола? Где она сейчас? А ведь тоже технология, изменившая мир, можно сказать.
Ценность автопилота достаточно легко подсчитать. Спросите себя: сколько вы готовы доплатить за наличие автопилота в вашем автомобиле? Сколько за автопилот будет готов доплатить покупатель Дачии Сандеро или даже Октавии? К моменту, когда автопилот станет обязательным оснащением автомобиля (если вообще такое случится в этом столетии), он уже будет у всех производителей.
Через год-другой вирус победят и большинство людей опять вернутся в офисы. Да и все корпорации уже давно имели тот или иной инструмент для дистанционных переговоров еще до эпидемии. Зачем менять? Например, моя компания (где-то там в ТОП100/ТОП200) пока на Зум не перешла и переходить не собирается.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 17:12
Gastarbaiter написав:
Кто там дал миру первый мобильный телефон? Моторола? Где она сейчас? А ведь тоже технология, изменившая мир, можно сказать.
Первый мобильный телефон миру дала не Моторола, а украинец Мартин Купер из Чикаго, который в ней работал. Патент принадлежит ему. Он сын эмигрантов из Украины.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 17:29
Gastarbaiter написав:
Ценность автопилота достаточно легко подсчитать. Спросите себя: сколько вы готовы доплатить за наличие автопилота в вашем автомобиле? Сколько за автопилот будет готов доплатить покупатель Дачии Сандеро или даже Октавии? К моменту, когда автопилот станет обязательным оснащением автомобиля (если вообще такое случится в этом столетии), он уже будет у всех производителей.
Через год-другой вирус победят и большинство людей опять вернутся в офисы. Да и все корпорации уже давно имели тот или иной инструмент для дистанционных переговоров еще до эпидемии. Зачем менять? Например, моя компания (где-то там в ТОП100/ТОП200) пока на Зум не перешла и переходить не собирается.
Ты считаешь стоимость автопилота со своей колокольни и с точки зрения сегодняшнего дня. Посчитай с точки зрения стоимости рабочей силы дальнобойщиков, таксистов и всех прочих шоферюг. Какое столетие? Уже в Калифорнии ходят пробные траки-автоптлоты с грузами. Индивидуальная собственность на машины исчезнет, будет shared economy, в т.ч. и машины, как сейчас велосипеды и самокаты на каждом перекрестке. Только не ты рулишь, а автопилот. Представь, сотни миллионов драйверов и таксистов в мире больше не нужны, с их з/п и 8-ми часовой нормой, соцпакетами и т.д. 7/24 часа за них рулит робот.
Ты не понял моей главной мысли в смотреть на компании и их продукты надо не с точки зрения сегодняшего дня, а надо пытаться представить себе нашу жизнь хотя бы лет через десять.
И на Зум перейдет как миленькая твоя компания, если какя-то жирная компания вам скажет, хотите иметь с нами дело, тогда переходите на Зум. Сено к лошади не ходит.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 17:41
Я уже тут приводил тут слова ученых, что если знать всё о каждой элементарной частице во Вселенной и о её движении, то можно точно знать будущее. Но это подвластно только нашему Отцу Небесному, Создателю. Нам нет. Нам дан инструмент познания элементов нашего будущего - знание. Знание - сила! Сказал величайший мыслитель и основоположник Америки Френсис Бэкон.
Людям свойственно желать знать, что будет. А что для этого надо? Учиться, учиться и учиться.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:03
Gastarbaiter написав: St/2 написав:
И в целом, о каких "экономически обоснованных уровнях" можно говорить, если теория создавалась во времена золотого стандарта? Тогда деньги были основой координат, точкой отсчета. А сейчас деньги тоже подвижны, их ценность меняется, может как расти так и падать. Все ЦБ стремятся снижать стоимость денег. Потому хомячки, это как раз матрасные депозитчики, которые сидят на кеше.
Т.е. выручка, прибыль, кэш-флу стали совершенно бесполезными понятиями? Акционер Теслы не осознает, что реально он владеет только 10 долларами из рыночной цены акции, а остальные 390 - это надежда на светлое будущее? Что цена может вырасти только за счет притока следующих "верующих"?
Я понимаю про стоимость денег. Я не понимаю: почему люди стремятся вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги в пустышки вместо реальных компаний?
Потому что ты дурачок, потому и не понимаешь. Шорты на теслу у тебя виртуальные, правда?)
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:05
Libo написав:
Ты считаешь стоимость автопилота со своей колокольни и с точки зрения сегодняшнего дня. Посчитай с точки зрения стоимости рабочей силы дальнобойщиков, таксистов и всех прочих шоферюг. Какое столетие? Уже в Калифорнии ходят пробные траки-автоптлоты с грузами. Индивидуальная собственность на машины исчезнет, будет shared economy, в т.ч. и машины, как сейчас велосипеды и самокаты на каждом перекрестке. Только не ты рулишь, а автопилот. Представь, сотни миллионов драйверов и таксистов в мире больше не нужны, с их з/п и 8-ми часовой нормой, соцпакетами и т.д. 7/24 часа за них рулит робот.
Ты не понял моей главной мысли в смотреть на компании и их продукты надо не с точки зрения сегодняшего дня, а надо пытаться представить себе нашу жизнь хотя бы лет через десять.
Ок, например, имеем новый трак за 200 куе. З/п тракера за 10 лет еще 600 куе (или сколько там?). Значит, новые траки с автопилотом будут улетать, как пирожки по 500 куе. Из которых 200 будет забирать себе условный Кенворт или Вольво, а 300 - Тесла. Так получается?
И через 10, и через 20 лет глобально ничего не изменится. Как будет трак за пол-ляма конкурировать на рынке перевозок в Европе с украинцем на 10-летней польской фуре? В Америке кто там? Мескиканцы? Протесты со стороны тракеров и таксистов учли?
Shared economy - бред. Попробуйте для экперимента месяц поездить на каршеринге. Потом напишите впечатления.
Libo написав:
И на Зум перейдет как миленькая твоя компания, если какя-то жирная компания вам скажет, хотите иметь с нами дело, тогда переходите на Зум. Сено к лошади не ходит.
Ну, пока что именно моя компания выступает в роли той жирной лошади и все подрядчики как миленькие подключаются через Скайп. А с учетом того, как в крупных корпорациях проходят согласования всяких там глобальных проектов, даже если и решат всем поголовно установить Зум, то на это уйдет минимум пол-года/год. Но зачем? Почитал про функционал Зума - практически все уже годами предлагается в Skype for Business. Разве что по стоимости может быть экономия, но и тут Скайп в 1,5 раза дешевле.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:35
Gastarbaiter написав:
Протесты со стороны тракеров и таксистов учли?
Shared economy - бред. Попробуйте для экперимента месяц поездить на каршеринге. Потом напишите впечатления.
Лионские ткачи когда-то ломали станки. Но прогресс это никак не остановило и станки победили.
Каршеринг еще не пробовал. Но постоянно пользуюсь прокатом. Самокатшеринг пробовал. В чем тут прикол, почему каршеринг будет плохо? Наоборот.
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