Libo написав:
Как можно такое говорить?
Еще в древности Аристотель пришел к выводу, что одной из причин каждой вещи и явления является движение. Все движется в своем развитии. Развитие ускоряется. Сегодня это уже не как было вчера, а завтра будет иначе, чем сегодня. Сегодня надо готовиться и думать о завтра. Говорить, что завтра все будет как сегодня, это идти против против законов Вселенной.
Диалектика природы, общества и мышления.
В том-то и дело, что изменения в глобальном масштабе не произойдут за 5-10 лет. Казалось бы, уголь в качестве топлива - это даже не прошлый, а позапрошлый век. Но сколько еще шахт и угольных ТЭС по миру? Сколько домов в Украине отапливаются углем? Так что, да, прогресс будет идти, разумеется. Но не так, что завтра мы все проснемся уже в мире будущего с электророботакси и 99% всего труда выполняемого из дома через робоаватаров. А цена на фантики Теслы такая, как будто это будущее наступило уже вчера.