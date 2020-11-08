Додано: Пон 09 лис, 2020 00:59

Так, а какие институциональные инвесторы будут заходить в стоки, у которых будущее печальное? Тот же уголь. Да, его много где используют, но очевидно, что его доля будет медленно снижаться, и у этой индустрии больше нет перспектив роста, а значит, нет больших байеров на нее.Тот же Эппл песочили за его капитализацию всю дорогу, даже Баффетт долго не хотел "переплачивать" за него, однако у Эппла уже фундаментальные оценки выглядят ничего так на данный момент.Зум - уже принятый стандарт. Скайп для бизнеса, как уголь, уходит в прошлое. 150 млрд - выглядит дорого, согласен, но с нашего села все выглядит дорого, потому что у нас нет денег и мы отстали.Почему Майкрософт так не вырос, как Зум? Ну предположим, Майкрософт придумал что-то впечатляющее как Зум, то 150 млрд от его 1.5 трлн - это 10%. В общем, Майкрософт вырос то и поболее.На счет общественного транспорта как свинарника. Ну да, в Украине это так. Но опять же, кого интересует, что у нас тут в хлеву происходит.Я думаю, что с учетом, что Тесла - айти-решение, что Тесла спокойно может привлекать на рынке деньги миллиардами, что шаринг авто - это тоже способ продажи, то Уберу может быть п.опа в будущем.Gastarbaiter, есть угольная генерация в лице Центрэнерго, нефтянка в лице Укрнафты и автопроизводитель ЛУАЗ. И фундаментальные оценки приятные, и тема незахайпованная, и ментально удобнее.ps. Зум, слэк - стандарты у меня на работе, слек еще и у всех кастомеров, в итоге у меня 2 билленных экаунта. Тесла с автопилотом - авто, которое я реально хочу. Быть водителем - это тоже труд, накой фиг этот труд мне нужен?