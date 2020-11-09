|
|
|
Идеи для торговли на рынках США
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Нед 08 лис, 2020 20:47
Libo написав: Gastarbaiter написав:
И через 10, и через 20 лет глобально ничего не изменится.
Как можно такое говорить?
Еще в древности Аристотель пришел к выводу, что одной из причин каждой вещи и явления является движение. Все движется в своем развитии. Развитие ускоряется. Сегодня это уже не как было вчера, а завтра будет иначе, чем сегодня. Сегодня надо готовиться и думать о завтра. Говорить, что завтра все будет как сегодня, это идти против против законов Вселенной.
Диалектика природы, общества и мышления.
В том-то и дело, что изменения в глобальном масштабе не произойдут за 5-10 лет. Казалось бы, уголь в качестве топлива - это даже не прошлый, а позапрошлый век. Но сколько еще шахт и угольных ТЭС по миру? Сколько домов в Украине отапливаются углем? Так что, да, прогресс будет идти, разумеется. Но не так, что завтра мы все проснемся уже в мире будущего с электророботакси и 99% всего труда выполняемого из дома через робоаватаров. А цена на фантики Теслы такая, как будто это будущее наступило уже вчера.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 00:59
Так, а какие институциональные инвесторы будут заходить в стоки, у которых будущее печальное? Тот же уголь. Да, его много где используют, но очевидно, что его доля будет медленно снижаться, и у этой индустрии больше нет перспектив роста, а значит, нет больших байеров на нее.
Тот же Эппл песочили за его капитализацию всю дорогу, даже Баффетт долго не хотел "переплачивать" за него, однако у Эппла уже фундаментальные оценки выглядят ничего так на данный момент.
Зум - уже принятый стандарт. Скайп для бизнеса, как уголь, уходит в прошлое. 150 млрд - выглядит дорого, согласен, но с нашего села все выглядит дорого, потому что у нас нет денег и мы отстали.
Почему Майкрософт так не вырос, как Зум? Ну предположим, Майкрософт придумал что-то впечатляющее как Зум, то 150 млрд от его 1.5 трлн - это 10%. В общем, Майкрософт вырос то и поболее.
На счет общественного транспорта как свинарника. Ну да, в Украине это так. Но опять же, кого интересует, что у нас тут в хлеву происходит.
Я думаю, что с учетом, что Тесла - айти-решение, что Тесла спокойно может привлекать на рынке деньги миллиардами, что шаринг авто - это тоже способ продажи, то Уберу может быть п.опа в будущем.
Gastarbaiter, есть угольная генерация в лице Центрэнерго, нефтянка в лице Укрнафты и автопроизводитель ЛУАЗ. И фундаментальные оценки приятные, и тема незахайпованная, и ментально удобнее.
ps. Зум, слэк - стандарты у меня на работе, слек еще и у всех кастомеров, в итоге у меня 2 билленных экаунта. Тесла с автопилотом - авто, которое я реально хочу. Быть водителем - это тоже труд, накой фиг этот труд мне нужен?
Востаннє редагувалось San
в Пон 09 лис, 2020 01:05, всього редагувалось 1 раз.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33272
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2276 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 01:05
San написав:
Зум - уже принятый стандарт.
Повно альтернатив нічим не гірших
Лучшие альтернативы зума
Google Meet Hangouts
Перейти на встречу
Zoho Encounter
Cisco Webex встречи
Команды Microsoft
BlueJeans
диссонанс
Uber конференция
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9220
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 09 лис, 2020 01:09
Ukrainian
из этого, у кастомеров моих были Microsoft Teams, Google Meets, Cisco Webex. Скажу свое мнение, Тимз - очко полное, остальные - да, альтернатива как по мне. Но рынок отхватил Зум. И я согласен, что это очень странно и дорого. Зум ведь по сути мало что еще предлагает - какой-то маркетплейс вроде собрались, я пока не понял, как это взлетит. В этом плане MS, Google предлагают комплексные офисные решения, которые выглядят солиднее. Но тяжело отрицать, как Зум набирает обороты, Вы посмотрите его отчетность.
зы. вроде как образование и медицина в штатах зумится. А это большой кусок пирога.
pps. Это все лишь мое мнение, и оно может не подтверждаться рынком. Особенно когда дело доходит до практики. Тут я готов снять шляпу перед St/2, человек мне еще 10 лет назад на Трейдеркемпе-2010 пытался вправить мозги - был прав.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
-
San
-
-
- Повідомлень: 33272
- З нами з: 08.04.08
- Подякував: 2276 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 01:18
Gastarbaiter написав:
По своему опыту могу сказать, что в 8 из 10 каршеринговых машин валяются всякие фантики, салфетки, чипсы, бутылки, маски и прочая гадость.
По своему опыту могу сказать что в ещё ни разу в каршеринговой машине не было мусора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1976
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 498 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 10:47
The results are in: The stock market likes Joe Biden
New York (CNN Business)US stock futures advanced early Monday as investors reacted to Joe Biden's victory in the US presidential election.
Dow (INDU)futures were last up 377 points, or about 1.3%. S&P 500 (SPX) futures were up around 1.5% and Nasdaq (COMP) futures were up 2%.
While the race for control of the Senate still hangs in the balance — there are likely Senate runoff elections in Georgia still to come — investors are also expecting Republicans to hold the chamber. Such an outcome would likely mean more modest policies on taxes and regulations.
Outside of the United States, markets will be looking for signs that a Biden administration will take a more diplomatic approach to international trade negotiations than President Donald Trump, according to Margaret Yang, strategist with DailyFX.
A "fresh chapter to US foreign policy ... is important to the world and of particular interest to the export-oriented economies namely China, Mexico, the [European Union] and Japan," Yang wrote in a note on Monday.
Looking ahead, investors will be bracing for the US president-elect's next moves. On Saturday, Biden announced during his victory speech his plans to assemble a coronavirus taskforce that will aid in helping curb the spread of the virus. Biden is set to announce the names of those on his task force on Monday, two sources with knowledge told CNN. The number of coronavirus cases has seen an upswing with more than 50 million cases of Covid-19 reported worldwide. A double-dip recession is looming in Europe, and there's a risk that fourth quarter US GDP will also turn negative.
And despite Biden's victory, investors still have concerns for how Trump will respond to the election loss in the weeks ahead.
"The one variable that cannot be accounted for is President Trump becoming even more erratic and destabilizing over the next ten weeks," said Brad Karp, chairman of Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. "There is no telling what he might try to do and no ability to predict how the markets might react in response."
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8711
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 4080 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 09 лис, 2020 11:20
Глава торгово-промышленной палаты предложил демократам на ждать три месяца, а прямо сейчас договориться с республиканцами о пакете помощи, который мериканский бизнес ждет с нетерпением. Война закончилась, теперь помогаем людям и бизнесу.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8711
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 4080 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:10
Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:25
Gastarbaiter написав:
Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.
Вакцину яку потрібно зберігати та транспортувати при мінус 70 Цельсія
І потрібно дві дози для вакцинації. Тривалість імунітету поки що невідома.
Обіцяють широку доступність в США в третьому кварталі 2021
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9220
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 641 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:30
Ukrainian написав: Gastarbaiter написав:
Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.
Вакцину яку потрібно зберігати та транспортувати при мінус 70 Цельсія
І потрібно дві дози для вакцинації. Тривалість імунітету поки що невідома.
Обіцяють широку доступність в США в третьому кварталі 2021
В каком квартале какого года Тесла обещает свой автопилот? Когда там Нетфликс планирует подключить миллиардного пользователя? Почему новость о вакцине должна отыгрываться как-то иначе? Ведь "рынок смотрит в будущее", разве не так?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 519 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|