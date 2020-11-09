Додано: Пон 09 лис, 2020 01:09

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из этого, у кастомеров моих были Microsoft Teams, Google Meets, Cisco Webex. Скажу свое мнение, Тимз - очко полное, остальные - да, альтернатива как по мне. Но рынок отхватил Зум. И я согласен, что это очень странно и дорого. Зум ведь по сути мало что еще предлагает - какой-то маркетплейс вроде собрались, я пока не понял, как это взлетит. В этом плане MS, Google предлагают комплексные офисные решения, которые выглядят солиднее. Но тяжело отрицать, как Зум набирает обороты, Вы посмотрите его отчетность.

зы. вроде как образование и медицина в штатах зумится. А это большой кусок пирога.

pps. Это все лишь мое мнение, и оно может не подтверждаться рынком. Особенно когда дело доходит до практики. Тут я готов снять шляпу перед St/2, человек мне еще 10 лет назад на Трейдеркемпе-2010 пытался вправить мозги - был прав.