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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:39

  Gastarbaiter написав:Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.

Закрыл круизы (CCL, RCL) с профитом в 30-40%, MAR - пожадничал и выставил на продажу по 130, когда было уже поздно.
Нефть и банки пока не трогал. О том что позакрывал почти все авиакомпании еще неделю назад - уже жалею.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:57

С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".
Gastarbaiter
 
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