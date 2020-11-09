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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:39
Gastarbaiter написав:
Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.
Закрыл круизы (CCL, RCL) с профитом в 30-40%, MAR - пожадничал и выставил на продажу по 130, когда было уже поздно.
Нефть и банки пока не трогал. О том что позакрывал почти все авиакомпании еще неделю назад - уже жалею.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:57
С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:48
Gastarbaiter написав:
С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".
А, не, все норм. Верной дорогой к справедливым 50 дол. за бумагу.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:51
Быкам натерли задницу красным наждаком. Зум - форева!
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