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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:39
Gastarbaiter написав:
Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.
Закрыл круизы (CCL, RCL) с профитом в 30-40%, MAR - пожадничал и выставил на продажу по 130, когда было уже поздно.
Нефть и банки пока не трогал. О том что позакрывал почти все авиакомпании еще неделю назад - уже жалею.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:57
С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 09 лис, 2020 22:48
Gastarbaiter написав:
С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".
А, не, все норм. Верной дорогой к справедливым 50 дол. за бумагу.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:51
Быкам натерли задницу красным наждаком. Зум - форева!
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:36
Gastarbaiter написав:
Быкам натерли задницу красным наждаком. Зум - форева!
Новости о вакцинах и об успехах в борьбе с чумой теперь будут опускать вниз всё, что росло ранее на фоне борьбы с ней и пандемического образа жизни.
И наоборот. Что упало в связи с ковидом, имеет теперь все шансы на рост.
Цены на нефть и медь сейчас барометр. Это общая тенденция.
Смотрим на дополнительные факторы возможного роста.
Например, по Тесле - успешные результаты по кварталу и году, Байден, запуск завода в Берлине и т.п. Боинг - вакцина, МАХ 737, космос, восстановление авиасообщения и т.д.
Может вырулить по сотке на акции.
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Libo
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:44
Libo написав:
Новости о вакцинах и об успехах в борьбе с чумой теперь будут опускать вниз всё, что росло ранее на фоне борьбы с ней и пандемического образа жизни.
И наоборот. Что упало в связи с ковидом, имеет теперь все шансы на рост.
Не теперь, а на пару дней. Эйфория быстро закончится. Ну вакцина, ну так ее и ждали. Только логистика при -70 градусах по Цельсию плюс надцать месяцев на насыщение рынка. Не остановит эта новость аж никак рост эпидемии до весны - будут жесткие локдауны почти во всех Штатах. И рынки на это будут реагировать соответственно
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zРадио
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:59
zРадио написав:
Эйфория быстро закончится. Ну вакцина, ну так ее и ждали. Только логистика при -70 градусах по Цельсию плюс надцать месяцев на насыщение рынка. Не остановит эта новость аж никак рост эпидемии до весны - будут жесткие локдауны почти во всех Штатах. И рынки на это будут реагировать соответственно
Над вакциной работает порядка ста (!!!) ведущих фармацевтических компаний мира. И добрые новости скоро пойдут одна за одной. Ожидают, что в конце концов получат 3-5 эффективных вакцин. На фондовом рынке важны сентименты, а не температурный режим транспортировки или количество дней для насыщения рынка.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:04
zРадио написав: Libo написав:
Новости о вакцинах и об успехах в борьбе с чумой теперь будут опускать вниз всё, что росло ранее на фоне борьбы с ней и пандемического образа жизни.
И наоборот. Что упало в связи с ковидом, имеет теперь все шансы на рост.
Не теперь, а на пару дней. Эйфория быстро закончится. Ну вакцина, ну так ее и ждали. Только логистика при -70 градусах по Цельсию плюс надцать месяцев на насыщение рынка. Не остановит эта новость аж никак рост эпидемии до весны - будут жесткие локдауны почти во всех Штатах. И рынки на это будут реагировать соответственно
Рынок смотрит в будущее! Много раз это слышал от держателей Теслы и т.п. Почему рынок смотрит в будущее только когда речь идет об автопилоте? Почему виртуальные сверхдоходы Зума за 20 лет глобального локдауна, уже заложенные в цену акции, не нивелируются вакциной, которая будет где-то там через год?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:29
Gastarbaiter написав:
Почему виртуальные сверхдоходы Зума за 20 лет глобального локдауна, уже заложенные в цену акции, не нивелируются вакциной, которая будет где-то там через год?
Как это не нивелируются?
Вчера на нервной почве было -17%.
Но остынут и уже сегодня отойдут. Все дело в том, что карантин открыл новую страницу нашего бытия. Оказалось, что для многих компаний работа на удаленке более эффективна и продуктивна. Поэтому даже после победы над ковидом элементы удаленки останутся и будут развиваться. И как тут говорили, Зум форева.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 15:10
Libo написав: Gastarbaiter написав:
Почему виртуальные сверхдоходы Зума за 20 лет глобального локдауна, уже заложенные в цену акции, не нивелируются вакциной, которая будет где-то там через год?
Как это не нивелируются?
Вчера на нервной почве было -17%.
Но остынут и уже сегодня отойдут. Все дело в том, что карантин открыл новую страницу нашего бытия. Оказалось, что для многих компаний работа на удаленке более эффективна и продуктивна. Поэтому даже после победы над ковидом элементы удаленки останутся и будут развиваться. И как тут говорили, Зум форева.
Да я ведь не против Зума как такового. По 50-100 дол. пусть живет (это и так уже с мегаоптимизмом относительно будущего). Но 500 и даже 300 - космос.
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Gastarbaiter
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