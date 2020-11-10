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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:39

  Gastarbaiter написав:Кто сегодня прокатился на новостях о вакцине? Поднял на нефтяных компаниях, шортанул Зум. Зараза-брокер запорол пару ордеров, но в целом неплохо.

Закрыл круизы (CCL, RCL) с профитом в 30-40%, MAR - пожадничал и выставил на продажу по 130, когда было уже поздно.
Нефть и банки пока не трогал. О том что позакрывал почти все авиакомпании еще неделю назад - уже жалею.
candle645
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:57

С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 22:48

  Gastarbaiter написав:С Зумом промашка вышла. Наверное, гребут с воплями "налетай, подешевело!".

А, не, все норм. Верной дорогой к справедливым 50 дол. за бумагу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:51

Быкам натерли задницу красным наждаком. Зум - форева! :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:36

  Gastarbaiter написав:Быкам натерли задницу красным наждаком. Зум - форева! :mrgreen:


Новости о вакцинах и об успехах в борьбе с чумой теперь будут опускать вниз всё, что росло ранее на фоне борьбы с ней и пандемического образа жизни.
И наоборот. Что упало в связи с ковидом, имеет теперь все шансы на рост.
Цены на нефть и медь сейчас барометр. Это общая тенденция.
Смотрим на дополнительные факторы возможного роста.
Например, по Тесле - успешные результаты по кварталу и году, Байден, запуск завода в Берлине и т.п. Боинг - вакцина, МАХ 737, космос, восстановление авиасообщения и т.д.
Может вырулить по сотке на акции. :roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:44

  Libo написав:Новости о вакцинах и об успехах в борьбе с чумой теперь будут опускать вниз всё, что росло ранее на фоне борьбы с ней и пандемического образа жизни.
И наоборот. Что упало в связи с ковидом, имеет теперь все шансы на рост.


Не теперь, а на пару дней. Эйфория быстро закончится. Ну вакцина, ну так ее и ждали. Только логистика при -70 градусах по Цельсию плюс надцать месяцев на насыщение рынка. Не остановит эта новость аж никак рост эпидемии до весны - будут жесткие локдауны почти во всех Штатах. И рынки на это будут реагировать соответственно
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:59

  zРадио написав: Эйфория быстро закончится. Ну вакцина, ну так ее и ждали. Только логистика при -70 градусах по Цельсию плюс надцать месяцев на насыщение рынка. Не остановит эта новость аж никак рост эпидемии до весны - будут жесткие локдауны почти во всех Штатах. И рынки на это будут реагировать соответственно


Над вакциной работает порядка ста (!!!) ведущих фармацевтических компаний мира. И добрые новости скоро пойдут одна за одной. Ожидают, что в конце концов получат 3-5 эффективных вакцин. На фондовом рынке важны сентименты, а не температурный режим транспортировки или количество дней для насыщения рынка. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:04

  zРадио написав:
  Libo написав:Новости о вакцинах и об успехах в борьбе с чумой теперь будут опускать вниз всё, что росло ранее на фоне борьбы с ней и пандемического образа жизни.
И наоборот. Что упало в связи с ковидом, имеет теперь все шансы на рост.


Не теперь, а на пару дней. Эйфория быстро закончится. Ну вакцина, ну так ее и ждали. Только логистика при -70 градусах по Цельсию плюс надцать месяцев на насыщение рынка. Не остановит эта новость аж никак рост эпидемии до весны - будут жесткие локдауны почти во всех Штатах. И рынки на это будут реагировать соответственно

Рынок смотрит в будущее! Много раз это слышал от держателей Теслы и т.п. Почему рынок смотрит в будущее только когда речь идет об автопилоте? Почему виртуальные сверхдоходы Зума за 20 лет глобального локдауна, уже заложенные в цену акции, не нивелируются вакциной, которая будет где-то там через год?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:29

  Gastarbaiter написав: Почему виртуальные сверхдоходы Зума за 20 лет глобального локдауна, уже заложенные в цену акции, не нивелируются вакциной, которая будет где-то там через год?


Как это не нивелируются?
Вчера на нервной почве было -17%.
Но остынут и уже сегодня отойдут. Все дело в том, что карантин открыл новую страницу нашего бытия. Оказалось, что для многих компаний работа на удаленке более эффективна и продуктивна. Поэтому даже после победы над ковидом элементы удаленки останутся и будут развиваться. И как тут говорили, Зум форева. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:10

  Libo написав:
  Gastarbaiter написав: Почему виртуальные сверхдоходы Зума за 20 лет глобального локдауна, уже заложенные в цену акции, не нивелируются вакциной, которая будет где-то там через год?


Как это не нивелируются?
Вчера на нервной почве было -17%.
Но остынут и уже сегодня отойдут. Все дело в том, что карантин открыл новую страницу нашего бытия. Оказалось, что для многих компаний работа на удаленке более эффективна и продуктивна. Поэтому даже после победы над ковидом элементы удаленки останутся и будут развиваться. И как тут говорили, Зум форева. :lol:

Да я ведь не против Зума как такового. По 50-100 дол. пусть живет (это и так уже с мегаоптимизмом относительно будущего). Но 500 и даже 300 - космос.
Gastarbaiter
 
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