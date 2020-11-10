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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:46

Остані 12 років 2008 до 2020 ринок дав 300% росту
12 років перед тим з 1996 до 2008 року ринок дав 30%
Якими будуть наступні 12 років ніхто достеменно не знає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:53

  Ukrainian написав:The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”

Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує :D


Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.
Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.
Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.
Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.
Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 19:59

  Libo написав:
  Ukrainian написав:The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”

Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує :D


Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.
Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.
Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.
Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.
Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.
8) 8) 8)


Ты прав лишь отчасти. Кэш, может, и нужно пристроить, но не в то, во что пристраивают "люди, у которых есть время". Они меняют один обесценивающийся актив на другие, вот и все. Правильные инвестиции делают лишь немногочисленные early adopters, а не те, кто мыслит задним умом, меняя свои кровные на вещи, имевшие ценность в прошлом и успевшие стать привычными
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:02

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:золото


  Libo написав:Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д.


Щось по цінах на золото не скажеш що його гребуть
А це перший захисний актив при інфляції
Ну і акції Тойоти яка минулого року продала 10 млн автівок а тому числі 2 млн електрифікованих теж не спішать рости
Зате тесли яка продає в 20 разів менше ростуть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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