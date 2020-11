Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 115116117118 Додано: Сер 11 лис, 2020 19:46 Остані 12 років 2008 до 2020 ринок дав 300% росту

12 років перед тим з 1996 до 2008 року ринок дав 30%

Якими будуть наступні 12 років ніхто достеменно не знає. Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9236 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 19:53 Ukrainian написав: The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”



Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує



Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.

Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.

Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.

Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.

Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.

Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству. Libo 2

Повідомлень: 8745 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 19:59 Libo написав: Ukrainian написав: The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”



Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує



Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.

Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.

Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.

Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.

Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.

Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.



Ты прав лишь отчасти. Кэш, может, и нужно пристроить, но не в то, во что пристраивают "люди, у которых есть время". Они меняют один обесценивающийся актив на другие, вот и все. Правильные инвестиции делают лишь немногочисленные early adopters, а не те, кто мыслит задним умом, меняя свои кровные на вещи, имевшие ценность в прошлом и успевшие стать привычными Ты прав лишь отчасти. Кэш, может, и нужно пристроить, но не в то, во что пристраивают "люди, у которых есть время". Они меняют один обесценивающийся актив на другие, вот и все. Правильные инвестиции делают лишь немногочисленные early adopters, а не те, кто мыслит задним умом, меняя свои кровные на вещи, имевшие ценность в прошлом и успевшие стать привычными zРадио

Повідомлень: 8215 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1503 раз. Подякували: 3379 раз. Профіль 8 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 лис, 2020 20:02 Re: Идеи для торговли на рынках США Libo написав: золото золото



Libo написав: Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д.



Щось по цінах на золото не скажеш що його гребуть

А це перший захисний актив при інфляції

Ну і акції Тойоти яка минулого року продала 10 млн автівок а тому числі 2 млн електрифікованих теж не спішать рости

Зате тесли яка продає в 20 разів менше ростуть Щось по цінах на золото не скажеш що його гребутьА це перший захисний актив при інфляціїНу і акції Тойоти яка минулого року продала 10 млн автівок а тому числі 2 млн електрифікованих теж не спішать ростиЗате тесли яка продає в 20 разів менше ростуть Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9236 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 641 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 115116117118 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор