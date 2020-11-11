Додано: Сер 11 лис, 2020 19:53

Ukrainian написав: The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”



Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує The day-trading boom at present has similarities with the dot.com bubble in early 2000. Buffett said that investors are focusing “not on what an asset will produce but rather on what the next fellow will pay for it.”Інвестиції не за типом що вони продукують а за типом скільки наступний чувак мені за них запропонує

Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.