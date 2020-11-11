Остані 12 років 2008 до 2020 ринок дав 300% росту
12 років перед тим з 1996 до 2008 року ринок дав 30%
Якими будуть наступні 12 років ніхто достеменно не знає.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:46
Остані 12 років 2008 до 2020 ринок дав 300% росту
12 років перед тим з 1996 до 2008 року ринок дав 30%
Якими будуть наступні 12 років ніхто достеменно не знає.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:53
Баффет просто уже выжил из ума. Он человек прежней эпохи, в которой и продолжает жить. Особенность же нынешней эпохи в том, что людям хочется не просто заработать и получить инвестиционный доход, а главным образом спасти.
Мы сейчас в состоянии, когда наши деньги срочно надо воткнуть в какой-нибудь актив, дабы они не пропали.
Когда в СССР Павлов вечером объявил об отмене полтинников и соток, наш пипл бросился в авиакассы скупать билеты, чтобы потом их сдать и получить деньги взад, хоть и с небольшим убытком.
Сейчас у людей есть время, вот они и скупают акции, недвижимость, машины, золото и т.д. Неважно сколько этот актив будет стоить потом, главное - не пропадут пропадом мои кровные. А будут просто лежать под матрасом - пропадут точно.
Прошу этот пост считать моим обращением и предупреждением всему человечеству.
Додано: Сер 11 лис, 2020 19:59
Ты прав лишь отчасти. Кэш, может, и нужно пристроить, но не в то, во что пристраивают "люди, у которых есть время". Они меняют один обесценивающийся актив на другие, вот и все. Правильные инвестиции делают лишь немногочисленные early adopters, а не те, кто мыслит задним умом, меняя свои кровные на вещи, имевшие ценность в прошлом и успевшие стать привычными
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:02
Re: Идеи для торговли на рынках США
Щось по цінах на золото не скажеш що його гребуть
А це перший захисний актив при інфляції
Ну і акції Тойоти яка минулого року продала 10 млн автівок а тому числі 2 млн електрифікованих теж не спішать рости
Зате тесли яка продає в 20 разів менше ростуть
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:26
Потихоньку золото гребут, без ажиотажа. А зачем нам ажиотаж? Тогда цены вырастут и оно обойдется нам дороже. Гребем тихо.
Я люблю Тойоту. Но если она не создаст EV, конкурирующий с Теслой, ей кирдык. Скоро все страны перейдут на EV и впиндюрят налог на ДВС. Во-вторых, Тесла сейчас впереди планеты всей по технологиям EV и full self-driving. Через год уже запустит такси без водителя. Остальные пока только догоняют Теслу по отдельным направлениям, но в целом пока и близко не приближаются.
Может Николе удастся создать новую ветвь в EV строении ... Но пока только Тесла.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:35
Экономисты посчитали, что за уходящее десятилетие ФРС выплатила пиплу 30% по своим бондам, а цены за это же десятилетие в целом выросли на 50%. Т.е. каждый держатель бондов подарил американскому государству 20% их покупательной способности. А если вы хранили доллары под матрасом, то вы подарили ему 50% их стоимости. В хороших акциях вы за это же время имели бы +300% как минимум.
Додано: Сер 11 лис, 2020 23:53
Pfizer's CEO Dumps 62% Of His Stock On COVID Vaccine Announcement
Цікаво чому?
Не вірить в успіх власної вакцини
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:15
Как говорят, у него был ранее заключенный контракт, что как только цена достигает определенного уровня, сделка осуществляется в автоматическом режиме.
Деза. Гонят.
На самом деле наверно босс посчитал, что рынок на ожиданиях вакцины переоценил акции и дальше их стоимость будет падать. Сегодня они уже подупали.
Аналогичная ситуация была с Gilead и ремдесивиром. После утверждения этого лекарства для лечения ковида, акции упали на 25%. Просто так.
Такая фигня считается характерной для акций фармацевтических компаний и в этом секторе очень трудно ориентироваться. Преуспевают торговцы, которые хорошо знают все ньюансы этого сектора изнутри, а новички, ориентирующиеся на слухи и движуху, часто попадают.
Додано: Чет 12 лис, 2020 00:28
The SEC Form 4 filing showed Bourla sold 132,508 shares at an average price of $41.94 per share, equivalent to $5.6 million - nearly top-ticking the 52-week-high.
Зараз ціна уже $38.40
З Gilead була схожа ситуація розкачали на новинах до $80 а зараз торгує на $60
Жуліки скрізь
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 12 лис, 2020 03:28
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