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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 03:28

  Libo написав:Я люблю Тойоту. Но если она не создаст EV, конкурирующий с Теслой, ей кирдык. Скоро все страны перейдут на EV и впиндюрят налог на ДВС. Во-вторых, Тесла сейчас впереди планеты всей по технологиям EV и full self-driving. Через год уже запустит такси без водителя. Остальные пока только догоняют Теслу по отдельным направлениям, но в целом пока и близко не приближаются. 8)

Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 03:43

  Gastarbaiter написав:Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?


Так Илон Маск на прошлом собрании акционеров поставил такую задачу - сделать EV дешевле автомобтля с ДВС. Уже через год или через два.
И всё! Это и будет конец традиционным автомобилям.
А еще плюс full self-driving ...
А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...
И все это совсем скоро.
Как раз уже у вас евробляхеры закончатся и менты сразу же приступят чмырить несознательных на ДВС. :lol:
Libo
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