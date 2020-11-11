Libo написав:Я люблю Тойоту. Но если она не создаст EV, конкурирующий с Теслой, ей кирдык. Скоро все страны перейдут на EV и впиндюрят налог на ДВС. Во-вторых, Тесла сейчас впереди планеты всей по технологиям EV и full self-driving. Через год уже запустит такси без водителя. Остальные пока только догоняют Теслу по отдельным направлениям, но в целом пока и близко не приближаются.
Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?