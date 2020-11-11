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#<1 ... 116117118119 Додано: Чет 12 лис, 2020 03:28 Libo написав: Я люблю Тойоту. Но если она не создаст EV, конкурирующий с Теслой, ей кирдык. Скоро все страны перейдут на EV и впиндюрят налог на ДВС. Во-вторых, Тесла сейчас впереди планеты всей по технологиям EV и full self-driving. Через год уже запустит такси без водителя. Остальные пока только догоняют Теслу по отдельным направлениям, но в целом пока и близко не приближаются. Я люблю Тойоту. Но если она не создаст EV, конкурирующий с Теслой, ей кирдык. Скоро все страны перейдут на EV и впиндюрят налог на ДВС. Во-вторых, Тесла сейчас впереди планеты всей по технологиям EV и full self-driving. Через год уже запустит такси без водителя. Остальные пока только догоняют Теслу по отдельным направлениям, но в целом пока и близко не приближаются.

Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например? Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например? Gastarbaiter Повідомлень: 1766 З нами з: 26.02.18 Подякував: 519 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 лис, 2020 03:43 Gastarbaiter написав: Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например? Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?



Так Илон Маск на прошлом собрании акционеров поставил такую задачу - сделать EV дешевле автомобтля с ДВС. Уже через год или через два.

И всё! Это и будет конец традиционным автомобилям.

А еще плюс full self-driving ...

А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...

А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...

И все это совсем скоро.

Как раз уже у вас евробляхеры закончатся и менты сразу же приступят чмырить несознательных на ДВС. Так Илон Маск на прошлом собрании акционеров поставил такую задачу - сделать EV дешевле автомобтля с ДВС. Уже через год или через два.И всё! Это и будет конец традиционным автомобилям.А еще плюс full self-driving ...А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...И все это совсем скоро.Как раз уже у вас евробляхеры закончатся и менты сразу же приступят чмырить несознательных на ДВС. Libo 2

Повідомлень: 8758 З нами з: 14.11.11 Подякував: 357 раз. Подякували: 4080 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 116117118119 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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