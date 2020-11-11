У нас нет другого выхода, кроме как вступить с ними в схватку и постараться обжулить этих жуликов.
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 12 лис, 2020 03:28
Додано: Чет 12 лис, 2020 03:28
Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?
Додано: Чет 12 лис, 2020 03:43
Так Илон Маск на прошлом собрании акционеров поставил такую задачу - сделать EV дешевле автомобтля с ДВС. Уже через год или через два.
И всё! Это и будет конец традиционным автомобилям.
А еще плюс full self-driving ...
А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...
И все это совсем скоро.
Как раз уже у вас евробляхеры закончатся и менты сразу же приступят чмырить несознательных на ДВС.
Додано: Чет 12 лис, 2020 07:02
Re: Идеи для торговли на рынках США
Звучит как программа советской пятилетки.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 07:03
Re: Идеи для торговли на рынках США
Хотя бы в самих США это уже включено в их ПДД, административый и криминальный кодексы?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 12 лис, 2020 07:06
Re: Идеи для торговли на рынках США
Напомню что именно США не является участиком (подписала, но не ратифицировала) Киотского протокола.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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