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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Libo
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Додано: Чет 12 лис, 2020 03:28
Libo написав:
Я люблю Тойоту. Но если она не создаст EV, конкурирующий с Теслой, ей кирдык. Скоро все страны перейдут на EV и впиндюрят налог на ДВС. Во-вторых, Тесла сейчас впереди планеты всей по технологиям EV и full self-driving. Через год уже запустит такси без водителя. Остальные пока только догоняют Теслу по отдельным направлениям, но в целом пока и близко не приближаются.
Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 12 лис, 2020 03:43
Gastarbaiter написав:
Во всем этом вы упускаете один маленький нюанс. Цена. Пока цена на электрички в 2 раза выше аналогов с ДВС, они будут интересны разве что таксистам и энтузиастам. Если продавать миллионами авто за 50-100 куе - это раз плюнуть, то почему на улицах все еще полно всякого хлама за 15? Разве люди не хотят вместо Сандеро и Короллы ездить на хороших немецких/японских внедорожниках, например?
Так Илон Маск на прошлом собрании акционеров поставил такую задачу - сделать EV дешевле автомобтля с ДВС. Уже через год или через два.
И всё! Это и будет конец традиционным автомобилям.
А еще плюс full self-driving ...
А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...
И все это совсем скоро.
Как раз уже у вас евробляхеры закончатся и менты сразу же приступят чмырить несознательных на ДВС.
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Libo
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Додано: Чет 12 лис, 2020 07:02
Libo написав:
Так Илон Маск на прошлом собрании акционеров поставил такую задачу - сделать EV дешевле автомобтля с ДВС. Уже через год или через два.
И всё! Это и будет конец традиционным автомобилям.
Звучит как программа советской пятилетки.
Mind the gap.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 07:03
Libo написав:
А еще плюс full self-driving ...
Хотя бы в самих США это уже включено в их ПДД, административый и криминальный кодексы?
Mind the gap.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 07:06
Libo написав:
А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
Напомню что именно США не является участиком (подписала, но не ратифицировала) Киотского протокола.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:24
vitaliy_berdinskikh написав: Libo написав:
А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
Напомню что именно США не является участиком (подписала, но не ратифицировала) Киотского протокола.
При чем тут Киотский протокол? Думаешь, неподписанты не думают об окружающей среде и задыхаются от гари? Отнюдь. В Нью-Йорке воздух намного чище, чем в Киеве и требования к экологии намного строже.
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Libo
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:34
vitaliy_berdinskikh написав: Libo написав:
А еще плюс full self-driving ...
Хотя бы в самих США это уже включено в их ПДД, административый и криминальный кодексы?
В ПДД написано, что все участники дорожного движения дожны соблюдать ПДД. Административный кодекс не читал, но знаю, что если нарушишь ПДД - заплатишь штраф, а можешь и оказаться на капоте с пистолетом у затылка. И все по будет по закону.
Поэтому, если кто-то или что-то выехало на дорогу, то значит оно там по закону. Если бы full self-driving было вне закона, то Илон Маск был бы уже в тюрьме.
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Libo
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Додано: Чет 12 лис, 2020 10:37
Libo написав: vitaliy_berdinskikh написав: Libo написав:
А еще плюс full self-driving ...
Хотя бы в самих США это уже включено в их ПДД, административый и криминальный кодексы?
В ПДД написано, что все участники дорожного движения дожны соблюдать ПДД. Административный кодекс не читал, но знаю, что если нарушишь ПДД - заплатишь штраф, а можешь и оказаться на капоте с пистолетом у затылка. И все по будет по закону.
Поэтому, если кто-то или что-то выехало на дорогу, то значит оно там по закону. Если бы full self-driving было вне закона, то Илон Маск был бы уже в тюрьме.
по состоянию на лето илон Маск мог кататься на роботах только в единичных штатах, где внесли изменения в штатовские пдд
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 12 лис, 2020 11:07
vitaliy_berdinskikh написав:
по состоянию на лето илон Маск мог кататься на роботах только в единичных штатах, где внесли изменения в штатовские пдд
Я бы сказал, в половине штатов, а не в единичных. Многие сейчас в процессе. Автомобилям тоже когда-то не разрешали выезжать на улицы, чтобы они не пугали лошадей. Но поступь прогресса неумолима.
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Libo
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