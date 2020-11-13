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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 12 лис, 2020 12:57
Libo написав:
А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...
И все это совсем скоро.
Так на VW и Коны тоже доплату дают. Думаю, что заветная отметка в 25 куе им тоже рано или поздно покорится. Вся надежда только на автопилот. Хотя для любителей залипать в инстаграмме по дороге на работу уже придумали всякие вот эти вот такси.
ПС. Похоже, что стадо выело весь ягель и перемещается на новое пастбище - NIO. Кто-нибудь знает, что они там за плюшки обещают? Китайца-водителя в багажнике, как альтернатива автопилота Теслы?
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:47
Докупил в портфель акции Intel Corporation (INTC).
Усредняю позицию, технически текущие уровни выглядят привлекательно.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:44
Вчера Пауэлл загадочно поразмышлял вслух о перспективах на форуме ЕЦБ.
Типа, кризис уходит, но мы из него выйдем в другую экономику - работа на удаленке, большая ориентация на высокие технологии, роботизация. Технологии в перспективе дают положительный результат, но на первых порах, пока рынок к ним не приспособится, могут оказывать отрицательное воздействие на экономику. Безработица и неравенство останутся на высоких значениях.
Правительство и ФРС должны наращивать стимулирование экономики.
Вот вчера на эмоциях и просели рынки. Но уже сегодня отойдут.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:26
Libo написав:
Вот вчера на эмоциях и просели рынки. Но уже сегодня отойдут.
Странно, что вчера даже позитивные данные по безработице США никакого влияния не оказали на рынок.
Хотя, может, без этого просадка была бы еще больше.
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Macaquinho
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:08
Libo написав:
Вчера Пауэлл загадочно поразмышлял вслух о перспективах на форуме ЕЦБ.
Типа, кризис уходит, но мы из него выйдем в другую экономику - работа на удаленке, большая ориентация на высокие технологии, роботизация. Технологии в перспективе дают положительный результат, но на первых порах, пока рынок к ним не приспособится, могут оказывать отрицательное воздействие на экономику. Безработица и неравенство останутся на высоких значениях.
Правительство и ФРС должны наращивать стимулирование экономики.
Вот вчера на эмоциях и просели рынки. Но уже сегодня отойдут.
The Federal Reserve remains concerned. Fed chair Jerome Powell said on Thursday, “We’re recovering, but to a different economy and it will be one that is more leveraged to technology, and I worry that it’s going to make it even more difficult than it was for many workers.”
Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:59
Видная демократка Элизабет Уоррен предлагает Байдену списать долг по $1,7 трлн. студенческим кредитам, которые со временем смогут перекочевать на потребительский и финансовый рынок. Студенческие займы вторые по размеру после ипотеки и выплатыы по ним снижают потребляцтво всех граждан - от самих молодых людей до их пап и мам.
Она утверждает, что это можно сделать актом, не требующим утверждения в конгрессе. Кроме того, она предлагает поднять минималку до $15 в час. Кстати, во время выборов Флорида уже проголосовала за постепенное введение в штате минималки в $15.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:18
Ukrainian написав:
Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій.
Конечно. Мы уже тут говорили, что первыми на выход будут водители и продавцы.
Водил заменит full self-driving, в магазинах на выходе будет просто автоматичесски считываться код товара, который ты выносишь и списываться с твоего счета. Кроме того, идет новая волна роботизации и автоматизации производства. А тут еще ковид и удаленка. Т.е. малоквалифицированный и малоинтеллектуальный труд будет сворачиваться огромными темпами.
Дело дойдет и до нас. Как только создадут искусственный интеллект, для нас торговля акциями потеряет всякий смысл - торговать акциями этот ИИ станет сам с собой.
Зачем ему глупый человек, он умнее и будет забирать себе всю прибыль полностью. Но на первых порах мы попытаемся все-таки с ним посоперничать ... Если не получится, то займемся кто философией или творчеством, а кто освоением новых видов энергии и космоса.
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Libo
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:31
Для информации.
С 24-го года начнется замена всех видов обычных вооружений, которые станут абсолютно ненужными, на новое лазерное оружие.
Лидеры на рынке лазерного оружия:
BAE Systems Plc
Elbit Systems Ltd.
L3Harris Technologies Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Saab AB
Safran SA
Thales Group
The Boeing Co.
Можно смело и циннично покупать, без всяких там пацифистских сентиментов.
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Libo
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