Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:18

Ukrainian написав: Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій. Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій.

Конечно. Мы уже тут говорили, что первыми на выход будут водители и продавцы.Водил заменит full self-driving, в магазинах на выходе будет просто автоматичесски считываться код товара, который ты выносишь и списываться с твоего счета. Кроме того, идет новая волна роботизации и автоматизации производства. А тут еще ковид и удаленка. Т.е. малоквалифицированный и малоинтеллектуальный труд будет сворачиваться огромными темпами.Дело дойдет и до нас. Как только создадут искусственный интеллект, для нас торговля акциями потеряет всякий смысл - торговать акциями этот ИИ станет сам с собой.Зачем ему глупый человек, он умнее и будет забирать себе всю прибыль полностью. Но на первых порах мы попытаемся все-таки с ним посоперничать ... Если не получится, то займемся кто философией или творчеством, а кто освоением новых видов энергии и космоса.