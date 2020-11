Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:08

Libo написав: Вчера Пауэлл загадочно поразмышлял вслух о перспективах на форуме ЕЦБ.

Типа, кризис уходит, но мы из него выйдем в другую экономику - работа на удаленке, большая ориентация на высокие технологии, роботизация. Технологии в перспективе дают положительный результат, но на первых порах, пока рынок к ним не приспособится, могут оказывать отрицательное воздействие на экономику. Безработица и неравенство останутся на высоких значениях.

Правительство и ФРС должны наращивать стимулирование экономики.

The Federal Reserve remains concerned. Fed chair Jerome Powell said on Thursday, “We’re recovering, but to a different economy and it will be one that is more leveraged to technology, and I worry that it’s going to make it even more difficult than it was for many workers.”Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій.