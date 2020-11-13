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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 118119120121>
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 12:57

  Libo написав:А еще высокие налоги на загрязнение воздуха ...
А еще государственная поддержка, льготы и финасирование при покупке EV ...
И все это совсем скоро.

Так на VW и Коны тоже доплату дают. Думаю, что заветная отметка в 25 куе им тоже рано или поздно покорится. Вся надежда только на автопилот. Хотя для любителей залипать в инстаграмме по дороге на работу уже придумали всякие вот эти вот такси.

ПС. Похоже, что стадо выело весь ягель и перемещается на новое пастбище - NIO. Кто-нибудь знает, что они там за плюшки обещают? Китайца-водителя в багажнике, как альтернатива автопилота Теслы?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:47

Re: Идеи для торговли на рынках США

Докупил в портфель акции Intel Corporation (INTC).
Усредняю позицию, технически текущие уровни выглядят привлекательно.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:44

Вчера Пауэлл загадочно поразмышлял вслух о перспективах на форуме ЕЦБ.
Типа, кризис уходит, но мы из него выйдем в другую экономику - работа на удаленке, большая ориентация на высокие технологии, роботизация. Технологии в перспективе дают положительный результат, но на первых порах, пока рынок к ним не приспособится, могут оказывать отрицательное воздействие на экономику. Безработица и неравенство останутся на высоких значениях.
Правительство и ФРС должны наращивать стимулирование экономики. :!:
Вот вчера на эмоциях и просели рынки. Но уже сегодня отойдут. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:26

  Libo написав:Вот вчера на эмоциях и просели рынки. Но уже сегодня отойдут.

Странно, что вчера даже позитивные данные по безработице США никакого влияния не оказали на рынок.
Хотя, может, без этого просадка была бы еще больше. :roll:
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:08

  Libo написав:Вчера Пауэлл загадочно поразмышлял вслух о перспективах на форуме ЕЦБ.
Типа, кризис уходит, но мы из него выйдем в другую экономику - работа на удаленке, большая ориентация на высокие технологии, роботизация. Технологии в перспективе дают положительный результат, но на первых порах, пока рынок к ним не приспособится, могут оказывать отрицательное воздействие на экономику. Безработица и неравенство останутся на высоких значениях.
Правительство и ФРС должны наращивать стимулирование экономики. :!:
Вот вчера на эмоциях и просели рынки. Но уже сегодня отойдут. :wink:

The Federal Reserve remains concerned. Fed chair Jerome Powell said on Thursday, “We’re recovering, but to a different economy and it will be one that is more leveraged to technology, and I worry that it’s going to make it even more difficult than it was for many workers.”

Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій. :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:59

Видная демократка Элизабет Уоррен предлагает Байдену списать долг по $1,7 трлн. студенческим кредитам, которые со временем смогут перекочевать на потребительский и финансовый рынок. Студенческие займы вторые по размеру после ипотеки и выплатыы по ним снижают потребляцтво всех граждан - от самих молодых людей до их пап и мам.
Она утверждает, что это можно сделать актом, не требующим утверждения в конгрессе. Кроме того, она предлагает поднять минималку до $15 в час. Кстати, во время выборов Флорида уже проголосовала за постепенное введение в штате минималки в $15.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:18

  Ukrainian написав:Для багатьох працівників важкі часи попереду ще, і буде не до акцій. :roll:


Конечно. Мы уже тут говорили, что первыми на выход будут водители и продавцы.
Водил заменит full self-driving, в магазинах на выходе будет просто автоматичесски считываться код товара, который ты выносишь и списываться с твоего счета. Кроме того, идет новая волна роботизации и автоматизации производства. А тут еще ковид и удаленка. Т.е. малоквалифицированный и малоинтеллектуальный труд будет сворачиваться огромными темпами.
Дело дойдет и до нас. Как только создадут искусственный интеллект, для нас торговля акциями потеряет всякий смысл - торговать акциями этот ИИ станет сам с собой. :shock: Зачем ему глупый человек, он умнее и будет забирать себе всю прибыль полностью. Но на первых порах мы попытаемся все-таки с ним посоперничать ... Если не получится, то займемся кто философией или творчеством, а кто освоением новых видов энергии и космоса. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:31

Для информации.
С 24-го года начнется замена всех видов обычных вооружений, которые станут абсолютно ненужными, на новое лазерное оружие.
Лидеры на рынке лазерного оружия:

BAE Systems Plc
Elbit Systems Ltd.
L3Harris Technologies Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Saab AB
Safran SA
Thales Group
The Boeing Co.

Можно смело и циннично покупать, без всяких там пацифистских сентиментов. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:44

  Libo написав:Для информации.
С 24-го года начнется замена всех видов обычных вооружений, которые станут абсолютно ненужными, на новое лазерное оружие.
Лидеры на рынке лазерного оружия:

BAE Systems Plc
Elbit Systems Ltd.
L3Harris Technologies Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Saab AB
Safran SA
Thales Group
The Boeing Co.

Можно смело и циннично покупать, без всяких там пацифистских сентиментов. 8)


Ты уже налонговался Боинга? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:55

  zРадио написав:
Ты уже налонговался Боинга? :mrgreen:


Давно. Начинал еще с $40, а LMT с $60. Акциями ВПК запакован хорошо. :wink:
Libo
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