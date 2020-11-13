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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:04

Cisco, Boeing share gains contribute to Dow's 275-point climb

https://www.msn.com/en-US/money/topstoc ... eShimLayer
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:43

ЗУМ опять вниз стремительным домкратом. Что-то не верит народ в глобальную удаленку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:08

  Gastarbaiter написав:ЗУМ опять вниз стремительным домкратом. Что-то не верит народ в глобальную удаленку.


Мне сказали, что у Зума были проблемы с безопасностью. Несколько компаний пожаловались, что во время их внутренних совещаний были случаи несанкционированного вторжения ... :? Некоторые приняли решение перейти на другие платформы. :idea:
Libo
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