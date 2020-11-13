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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:04
Cisco, Boeing share gains contribute to Dow's 275-point climb
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:43
ЗУМ опять вниз стремительным домкратом. Что-то не верит народ в глобальную удаленку.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:08
Мне сказали, что у Зума были проблемы с безопасностью. Несколько компаний пожаловались, что во время их внутренних совещаний были случаи несанкционированного вторжения ... Некоторые приняли решение перейти на другие платформы.
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