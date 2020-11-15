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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:04
Cisco, Boeing share gains contribute to Dow's 275-point climb
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:43
ЗУМ опять вниз стремительным домкратом. Что-то не верит народ в глобальную удаленку.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:08
Мне сказали, что у Зума были проблемы с безопасностью. Несколько компаний пожаловались, что во время их внутренних совещаний были случаи несанкционированного вторжения ... Некоторые приняли решение перейти на другие платформы.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:48
Metals market rising indicates global economic strength: Dennis Gartman
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:28
Re: Идеи для торговли на рынках США
Продал акции компании Bloom Energy Corp (BE) по $17,93 весь объем, зафиксировал прибыль +15,64%.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:04
Вакцина Модерни показала 95% ефективності (пфайзер аналогічна технологія 90%).
Спостерігаємо на скільки вакциної ейфорії вистачить для підняття ринків
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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