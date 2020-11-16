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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:04
Cisco, Boeing share gains contribute to Dow's 275-point climb
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:43
ЗУМ опять вниз стремительным домкратом. Что-то не верит народ в глобальную удаленку.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:08
Мне сказали, что у Зума были проблемы с безопасностью. Несколько компаний пожаловались, что во время их внутренних совещаний были случаи несанкционированного вторжения ... Некоторые приняли решение перейти на другие платформы.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:48
Metals market rising indicates global economic strength: Dennis Gartman
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:28
Re: Идеи для торговли на рынках США
Продал акции компании Bloom Energy Corp (BE) по $17,93 весь объем, зафиксировал прибыль +15,64%.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:04
Вакцина Модерни показала 95% ефективності (пфайзер аналогічна технологія 90%).
Спостерігаємо на скільки вакциної ейфорії вистачить для підняття ринків
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:02
Up next
Monday: Japan GDP; China retail sales and industrial production; JD.com (JD), Casper Sleep (CSPR), Tyson Foods (TSN), Baidu (BIDU) and SmileDirectClub (SDC) earnings
Tuesday: US retail sales and industrial production; Home Depot (HD), Kohl's (KSS) and Walmart (WMT) earnings
Wednesday: US building permits and housing starts; Lowe's (LOW), Target (TGT), TJX (TJX), L Brands (LB) and Nvidia (NVDA) earnings
Thursday: EU leaders call; US initial unemployment claims and existing home sales; Campbell Soup (CPB), Macy's (M) and Williams-Sonoma (WSM) earnings
Friday: G20 finance ministers meeting; Foot Locker (FL) earnings
Додано: Пон 16 лис, 2020 21:55
Сегодня скатался еще раз: нефтяные компании вверх, Зум вниз. Зум кто-то жестко выкупает на 386-389, ниже никак не идет.
Интересно, насколько хватит выдержки управляющим всякими пенсионными фондами, на сотни лямов сидящих во всяких теслах и зумах.
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:48
Ну сегодня грех жаловаться и не накатить...
Еще на подходе несколько позитивных событий.
1. Отказ Трампа от престолонаследия.
2. FAA скоро все-таки дает зеленый свет 737 MAX.
3. На подходе еще одна вакцина J&J.
4. 5 января выборы в сенат в Джорджии. Если оба места не займут демократы - это победа, не будет голубой волны. Пока там оба республиканских кандидата чувствуют себя уверенно.
5. Relief Package. Может затянут и до инаугурации. Пока торговля ценой в $0,6 трлн. Демократы уже согласны уменьшить размер помощи до $2,2 трлн., но обиженные республиканцы вообще пока отказались от переговоров. Мы согласны ждать, лишь бы посильней пыхнуло.
Ветер в наши паруса - только на север.
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:56
TSLA +13% на постмаркете. S&P добавляет ее в индекс "500" с 21-го декабря
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