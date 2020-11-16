RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Міжнародний фондовий ринок
/
Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:59

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3617
З нами з: 22.12.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:15

  zРадио написав:TSLA +13% на постмаркете. S&P добавляет ее в индекс "500" с 21-го декабря


Провтыкал эту новость. Опять что ли накатывать? :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8834
З нами з: 14.11.11
Подякував: 358 раз.
Подякували: 4086 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:24

  Gastarbaiter написав:Интересно, насколько хватит выдержки управляющим всякими пенсионными фондами, на сотни лямов сидящих во всяких теслах и зумах.

Хороший вопрос - от совсем уж хайпового technology стараюсь держаться подальше (максимум AAPL/MSFT и ненадолго), но в середине сентября влез в RTX и XOM, с рассчетом на то что из DJ30 их убрали без реальных на то оснований, а время реакции индексных и пенсионных фондов зависит скорее от регулятора чем от местных управляющих и 3 недели на реакцию им вполне достаточно.
В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад, а XOM только сегодня едва вышел в 0.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 25.01.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34

Re: Идеи для торговли на рынках США

Какие требования регулятора к фондам по поводу ребалансировки портфеля при удалении/добавлении в индекс? где об этом можно почитать?
Или хотя-бы какая-то общедоступная информация о том как на это реагирует рынок?

Пытался анализировать апдейт DJ30 в конце этого августа, но RTX, XOM и PFE там похоже отреагировали скорее по разному.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 25.01.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34

proftpd66
Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.
Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.
Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.
Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.
Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.
Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?! :roll:
Только вперед! :shock:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8834
З нами з: 14.11.11
Подякував: 358 раз.
Подякували: 4086 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:42

  candle645 написав:В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад,


А чего RTX не оставил еще на пяток лет? У них все впереди ... 8) Я в них верю ...
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8834
З нами з: 14.11.11
Подякував: 358 раз.
Подякували: 4086 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 03:05

  Libo написав:
  candle645 написав:В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад,


А чего RTX не оставил еще на пяток лет? У них все впереди ... 8) Я в них верю ...


Я тоже, примерно настолько-же как в LMT, но раза в полтора меньше чем в Боинг 8)
С RTX перекинулся в BA, который сегодня уже закрыл в +9% (я не жадный и был согласен на 200 еще на открытии). В среду рассчитываю на откат после сегодняшнего роста и буду выбирать между LMT и RTX...
Т.е. регулярная фиксация прибыли после резкого роста, паузы в рассчете на коррекцию, ротация внутри сегментов или где-то рядом. Например сегодня буквально за 10 мин до закрытия сменил CCL на SPCE.

Сейчас как самое время выжимать максимум из волатильности, пока целые сектора которые упали в 3-4 раза ~25 марта не вернутся к своему нормальному состоянию :twisted: .
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 25.01.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.