Провтыкал эту новость. Опять что ли накатывать?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:59
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:15
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:24
Хороший вопрос - от совсем уж хайпового technology стараюсь держаться подальше (максимум AAPL/MSFT и ненадолго), но в середине сентября влез в RTX и XOM, с рассчетом на то что из DJ30 их убрали без реальных на то оснований, а время реакции индексных и пенсионных фондов зависит скорее от регулятора чем от местных управляющих и 3 недели на реакцию им вполне достаточно.
В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад, а XOM только сегодня едва вышел в 0.
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34
Re: Идеи для торговли на рынках США
Какие требования регулятора к фондам по поводу ребалансировки портфеля при удалении/добавлении в индекс? где об этом можно почитать?
Или хотя-бы какая-то общедоступная информация о том как на это реагирует рынок?
Пытался анализировать апдейт DJ30 в конце этого августа, но RTX, XOM и PFE там похоже отреагировали скорее по разному.
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34
proftpd66
Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.
Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.
Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.
Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.
Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.
Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?!
Только вперед!
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:42
Додано: Вів 17 лис, 2020 03:05
Я тоже, примерно настолько-же как в LMT, но раза в полтора меньше чем в Боинг
С RTX перекинулся в BA, который сегодня уже закрыл в +9% (я не жадный и был согласен на 200 еще на открытии). В среду рассчитываю на откат после сегодняшнего роста и буду выбирать между LMT и RTX...
Т.е. регулярная фиксация прибыли после резкого роста, паузы в рассчете на коррекцию, ротация внутри сегментов или где-то рядом. Например сегодня буквально за 10 мин до закрытия сменил CCL на SPCE.
Сейчас как самое время выжимать максимум из волатильности, пока целые сектора которые упали в 3-4 раза ~25 марта не вернутся к своему нормальному состоянию .
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