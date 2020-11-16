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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:59

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:15

  zРадио написав:TSLA +13% на постмаркете. S&P добавляет ее в индекс "500" с 21-го декабря


Провтыкал эту новость. Опять что ли накатывать? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:24

  Gastarbaiter написав:Интересно, насколько хватит выдержки управляющим всякими пенсионными фондами, на сотни лямов сидящих во всяких теслах и зумах.

Хороший вопрос - от совсем уж хайпового technology стараюсь держаться подальше (максимум AAPL/MSFT и ненадолго), но в середине сентября влез в RTX и XOM, с рассчетом на то что из DJ30 их убрали без реальных на то оснований, а время реакции индексных и пенсионных фондов зависит скорее от регулятора чем от местных управляющих и 3 недели на реакцию им вполне достаточно.
В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад, а XOM только сегодня едва вышел в 0.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34

Re: Идеи для торговли на рынках США

Какие требования регулятора к фондам по поводу ребалансировки портфеля при удалении/добавлении в индекс? где об этом можно почитать?
Или хотя-бы какая-то общедоступная информация о том как на это реагирует рынок?

Пытался анализировать апдейт DJ30 в конце этого августа, но RTX, XOM и PFE там похоже отреагировали скорее по разному.
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34

proftpd66
Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.
Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.
Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.
Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.
Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.
Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?! :roll:
Только вперед! :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:42

  candle645 написав:В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад,


А чего RTX не оставил еще на пяток лет? У них все впереди ... 8) Я в них верю ...
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 03:05

  Libo написав:
  candle645 написав:В итоге - RTX закрыт в +~10% еще неделю назад,


А чего RTX не оставил еще на пяток лет? У них все впереди ... 8) Я в них верю ...


Я тоже, примерно настолько-же как в LMT, но раза в полтора меньше чем в Боинг 8)
С RTX перекинулся в BA, который сегодня уже закрыл в +9% (я не жадный и был согласен на 200 еще на открытии). В среду рассчитываю на откат после сегодняшнего роста и буду выбирать между LMT и RTX...
Т.е. регулярная фиксация прибыли после резкого роста, паузы в рассчете на коррекцию, ротация внутри сегментов или где-то рядом. Например сегодня буквально за 10 мин до закрытия сменил CCL на SPCE.

Сейчас как самое время выжимать максимум из волатильности, пока целые сектора которые упали в 3-4 раза ~25 марта не вернутся к своему нормальному состоянию :twisted: .
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 04:51

От цікаво чому був крах ринку в 2000 і 2008 ? Рецепт запобігання усіх майбутніх ринкових крахів та корекцій простий як дрова. Друкуй гроші чим більше тим краще.

  ЛОБ написав:
The national debt is $27,190,176,826,089, which is up $7.25 trillion under Trump who said he’d eliminate the debt and it would be easy.
Trump and Republicans ran up the biggest deficits, federal debt, and bloated budgets in the history of the Republic. They spent like drunken socialists. Their charges of “socialism” aimed at anyone else are laughable.


Американці першими це викупили.
Мінфін випускає облігації ФЕД їх купує і вуаля нові висоти.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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