Додано: Вів 17 лис, 2020 01:34

Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?!Только вперед!