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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 120121122123 Додано: Вів 17 лис, 2020 15:35 Libo написав: proftpd66

Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.

Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.

Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.

Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.

Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.

Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?!

Только вперед! Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?!Только вперед!

На TRQ багато заробив? На TRQ багато заробив? Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9263 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 642 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 16:21 Ukrainian написав: На TRQ багато заробив? На TRQ багато заробив?



Начнем с того, что TRQ покупались не как дивидендные акции, а расчитанные на рост. Из-за сдвигов сроков в завершении строительства подземных сооружений и шахт, выход на проектную мощность планируется где-то года через полтора. Положительными факторами будут еще такие обстоятельства, что в аккурат к этому времени вырастут цены и дефицит меди, неожиданное увеличение в породах содержания золота, сильное снижение содержание меди на действующих рудниках- конкурентах.

Вот через пару лет и посмотрим. Хочу и мечтаю на TRQ миллион. На одной этой позиции. Была подсказка из космоса.

Себестоимость приобретения акции составила около $9 новыми или $.90 до консолидации старых акций, т.е. долгое время почти в нулях, а без усреднения был бы вообще в минусе...

Человек без мечты и цели, что птица без крыльев. Начнем с того, что TRQ покупались не как дивидендные акции, а расчитанные на рост. Из-за сдвигов сроков в завершении строительства подземных сооружений и шахт, выход на проектную мощность планируется где-то года через полтора. Положительными факторами будут еще такие обстоятельства, что в аккурат к этому времени вырастут цены и дефицит меди, неожиданное увеличение в породах содержания золота, сильное снижение содержание меди на действующих рудниках- конкурентах.Вот через пару лет и посмотрим.Хочу и мечтаю на TRQ миллион. На одной этой позиции. Была подсказка из космоса.Себестоимость приобретения акции составила около $9 новыми или $.90 до консолидации старых акций, т.е. долгое время почти в нулях, а без усреднения был бы вообще в минусе...Человек без мечты и цели, что птица без крыльев. Libo 2

Повідомлень: 8835 З нами з: 14.11.11 Подякував: 358 раз. Подякували: 4086 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лис, 2020 16:38 San написав: В связи с такими раздутыми ETF имеет смысл бизнес по покупке стоков, стоящих на включение в индекс, будь то Etsy 3 мес ранее или Tsla «вчера»



Где-то публикуют список акций на включение? В связи с такими раздутыми ETF имеет смысл бизнес по покупке стоков, стоящих на включение в индекс, будь то Etsy 3 мес ранее или Tsla «вчера»Где-то публикуют список акций на включение?



Насколько знаю, S&P уведомляет по факту. Но есть методика включения, и, по-идее, на динамическом анализе потенциальных кандидатов на вход и выход можно строить торговые стратегии Насколько знаю, S&P уведомляет по факту. Но есть методика включения, и, по-идее, на динамическом анализе потенциальных кандидатов на вход и выход можно строить торговые стратегии zРадио

Повідомлень: 8324 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1525 раз. Подякували: 3425 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 120121122123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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