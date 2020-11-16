Додано: Вів 17 лис, 2020 16:21

Ukrainian написав: На TRQ багато заробив? На TRQ багато заробив?

Начнем с того, что TRQ покупались не как дивидендные акции, а расчитанные на рост. Из-за сдвигов сроков в завершении строительства подземных сооружений и шахт, выход на проектную мощность планируется где-то года через полтора. Положительными факторами будут еще такие обстоятельства, что в аккурат к этому времени вырастут цены и дефицит меди, неожиданное увеличение в породах содержания золота, сильное снижение содержание меди на действующих рудниках- конкурентах.Вот через пару лет и посмотрим.Хочу и мечтаю на TRQ миллион. На одной этой позиции. Была подсказка из космоса.Себестоимость приобретения акции составила около $9 новыми или $.90 до консолидации старых акций, т.е. долгое время почти в нулях, а без усреднения был бы вообще в минусе...Человек без мечты и цели, что птица без крыльев.